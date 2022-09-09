Прем’єр Польщі розповів про новий план Путіна щодо України

Польща разом зі своїми союзниками закликає країни ЄС надати Україні раніше анонсований транш економічної допомоги

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо України і звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро. Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Польщі.

«Наступний план Путіна – поставити Україну на коліна через брак фінансових ресурсів», – підкреслив Моравецький.

За його словами, з цієї героїчної оборони України повинна народитися Нова Європа – Європа, в якій Україна є її повноправним членом.

Моравецький також зазначив, що Польща разом зі своїми союзниками настійно закликає країни Євросоюзу надати Україні раніше анонсований транш економічної допомоги в 9 мільярдів євро.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким та президентом Латвії Егілсем Левітсем, які прибули з візитом до Києва.

Як повідомлялося, влада Польщі почала зміцнювати обороноздатність армії, адже не виключає військового конфлікту з Росією найближчими роками.