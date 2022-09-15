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Дуда: Польща має вимагати від РФ репарації за Другу світову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуда: Польща має вимагати від РФ репарації за Другу світову
Президент Польщі зазначив, що немає причин, щоб не вимагати репарацій від РФ
фото з відкритих джерел

«Німеччина розпочала Другу світову і напала на Польщу, а Росія потім приєдналася»

Польща повинна вимагати воєнні репарації за завдану шкоду під час Другої світової війни не лише від Німеччини, але й від Росії.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю виданню Wprost.

«Німеччина розпочала Другу світову війну і напала на Польщу. Звичайно, Росія потім приєдналася до цієї війни. Тому вважаю, що репарації маємо також вимагати і від Росії», – сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що немає причин, щоб не вимагати репарацій від РФ.

Зазначимо, що 14 вересня польський Сейм ухвалив резолюцію про відшкодування Польщі збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У документі йдеться, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе «політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність» за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як Польща готується до можливої війни з Росією. Крім того, Росія не раз погрожувала завдати удару по Польщі.

Теги: президент війна Німеччина Польща росія репарації

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