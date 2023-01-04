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Помер останній голова Верховної Ради РСФСР Хасбулатов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помер останній голова Верховної Ради РСФСР Хасбулатов
2003 року Хасбулатов заявляв про намір балотуватися в президенти Чеченської Республіки, але в результаті участі у виборах не взяв
фото: росЗМІ

Похорон Хасбулатова пройде 5 січня в Чечні

У Підмосков'ї (Росія) у віці 80 років помер останній голова Верховної Ради РСФСР  Руслан Хасбулатов. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, Хасбулатов помер на своїй дачі 3 січня ввечері. Також повідомляється, що похорон Хасбулатова пройде 5 січня в Чечні, на його батьківщині.

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Руслан Хасбулатов народився 1942 року в Грозному, його родину радянська влада депортувала до Казахстану як чеченців. 1965 року Хасбулатов закінчив юридичний факультет МДУ, з 1978 року викладав у Російському економічному університеті ім. Плеханова.

У березні 1990 року обраний народним депутатом РРФСР, а жовтні 1991 року Хасбулатов став останнім у російській історії головою Верховної ради. У 1991 році Хасбулатов виступив проти серпневого путчу, випустивши засудження ГКЧП «До громадян Росії». Під головуванням Хасбулатова російський парламент ратифікував Біловезьку угоду.

А 1993 року він разом із віце-президентом Руцьким виступив за негайне припинення повноважень президента Росії Бориса Єльцина. Цей конфлікт призвів у результаті до конституційної кризи та зіткнень у Москві.

4 жовтня 1993 року після розстрілу з танків Будинку Рад Хасбулатів було затримано. Його звинувачено в організації масових заворушень, але вже 25 лютого 1994 Хасбулатов був звільнений з-під варти.

З 1994 року Хасбулатов працював завідувачем кафедри світової економіки у Російському економічному університеті ім. Г.В.Плєханова.

2003 року Хасбулатов заявляв про намір балотуватися в президенти Чеченської Республіки, але в результаті участі у виборах не взяв. У 2021 році він підтримав переобрання на новий термін глави Чечні Рамзана Кадирова.

Теги: смерть похорон росія

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