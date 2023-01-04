Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер останній астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннінгем

Альона Боженко
glavcom.ua
Помер останній астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннінгем
Астронавт NASA Каннінгем помер у віці 90 років
фото із відкритих джерел

Каннінгем був одним з перших учасників програми пілотованих космічних польотів NASA

Помер американський астронавт Уолтер Каннінгем, який у 1968 році здійснив політ на «Аполлоні-7». Про це повідомляє The Guardian із посилання на представника американської космічної агенції Боба Джейкобса.

Каннінгем помер у Х'юстоні (штат Техас) на 91-му році життя.

Ані Джейкобс, ані дружина Каннінгема не повідомили жодних подробиць його смерті.

Уолтер Каннінгем народився в Крестоні, штат Айова, навчався в середній школі в Каліфорнії, вступив на службу до військово-морського флоту в 1951 році. Він служив пілотом морської піхоти у Кореї.

Каннінгем був одним з перших учасників програми пілотованих космічних польотів NASA, як член третього класу астронавтів, приєднавшись до космічного агентства в 1963 році. Його було обрано для командування Аполлоном-7, першою пілотованою місією програми NASA.

Каннінгем був одним із трьох астронавтів на борту місії «Аполлон-7» 1968 року. Це був 11-денний політ, під час якого велися прямі трансляції з орбіти. Місія підготувала базу для висадки на Місяць, яка відбулася менше, ніж за рік: Аполлон-11 висадив людей на супутник Землі в липні 1969 року.

Каннінгем вийшов на пенсію з посади в NASA в 1971 році і надалі очолював різні технічні та фінансові організації. Так, він обіймав керівні посади в компаніях Century Development Corp., Hydrotech Development Company та 3D International. Було введено до Зали слави астронавтів.

Теги: космос NASA

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уругваєць страждав на гострий цироз печінки
Помер знаменитий футболіст
26 грудня, 2022, 18:02
Дизайнерка прожила дивовижне життя
Померла легендарна Вівʼєн Вествуд: культові плаття дизайнерки
30 грудня, 2022, 12:25
Вествуд померла на 82-му році життя
У Лондоні померла одна із найвідоміших у світі дизайнерок (фото)
30 грудня, 2022, 01:47

Соціум

Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
Смерть окупантів у Макіївці. Пропагандисти вигадали цинічне пояснення, росіяни шоковані
Керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці – ЗМІ
Керівництво РФ хоче позбутися окупантів, які вціліли під час «бавовни» у Макіївці – ЗМІ
Чому окупанти стають гарматним м’ясом: аналітики ISW назвали проблеми військ РФ
Чому окупанти стають гарматним м’ясом: аналітики ISW назвали проблеми військ РФ
Помер останній астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннінгем
Помер останній астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннінгем
У Білорусі приземлився російський літак для коригування ударів
У Білорусі приземлився російський літак для коригування ударів
В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)
В Ростові-на-Дону та Курську прогриміли вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
50K
По всій Україні лунає повітряна тривога
9207
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8731
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8382
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7709
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту