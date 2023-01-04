Помер останній астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннінгем

Каннінгем був одним з перших учасників програми пілотованих космічних польотів NASA

Помер американський астронавт Уолтер Каннінгем, який у 1968 році здійснив політ на «Аполлоні-7». Про це повідомляє The Guardian із посилання на представника американської космічної агенції Боба Джейкобса.

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Каннінгем помер у Х'юстоні (штат Техас) на 91-му році життя.

Ані Джейкобс, ані дружина Каннінгема не повідомили жодних подробиць його смерті.

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Уолтер Каннінгем народився в Крестоні, штат Айова, навчався в середній школі в Каліфорнії, вступив на службу до військово-морського флоту в 1951 році. Він служив пілотом морської піхоти у Кореї.

Каннінгем був одним з перших учасників програми пілотованих космічних польотів NASA, як член третього класу астронавтів, приєднавшись до космічного агентства в 1963 році. Його було обрано для командування Аполлоном-7, першою пілотованою місією програми NASA.

Каннінгем був одним із трьох астронавтів на борту місії «Аполлон-7» 1968 року. Це був 11-денний політ, під час якого велися прямі трансляції з орбіти. Місія підготувала базу для висадки на Місяць, яка відбулася менше, ніж за рік: Аполлон-11 висадив людей на супутник Землі в липні 1969 року.

Каннінгем вийшов на пенсію з посади в NASA в 1971 році і надалі очолював різні технічні та фінансові організації. Так, він обіймав керівні посади в компаніях Century Development Corp., Hydrotech Development Company та 3D International. Було введено до Зали слави астронавтів.