В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів
Загалом всього внаслідок обстрілів міста постраждали восьмеро людей
В Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла 22-річна дівчина. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
«Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм», – повідомив Гамалій.
Також голова обласної військової адміністрації висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
Загалом всього внаслідок обстрілів міста постраждали восьмеро людей. Один чоловік та дві жінки у важкому стані.
Нагадаємо, на території Хмельницької області повітряна тривога почала лунати о 13:05. Приблизно через 50 хвилин у Хмельницькому пролунав вибух. Опісля наступний.
Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що внаслідок атаки постраждало двоє людей.
Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.
Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.
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