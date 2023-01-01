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В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів

glavcom.ua
В Хмельницькому померла дівчина, яка постраждала внаслідок обстрілу окупантів
Померла дівчина, поранена внаслідок російського обстрілу в Хмельницькому
фото: Сергій Гамалій

Загалом всього внаслідок обстрілів міста постраждали восьмеро людей

В Хмельницькому внаслідок російських обстрілів 31 грудня, померла 22-річна дівчина. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Дівчина (22 роки), яка у вкрай важкому стані вчора була госпіталізована до лікарні після обстрілів нашого міста, померла від отриманих травм», – повідомив Гамалій.

Також голова обласної військової адміністрації висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Загалом всього внаслідок обстрілів міста постраждали восьмеро людей. Один чоловік та дві жінки у важкому стані.

Нагадаємо, на території Хмельницької області повітряна тривога почала лунати о 13:05. Приблизно через 50 хвилин у Хмельницькому пролунав вибух. Опісля наступний.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко спочатку повідомив, що внаслідок атаки постраждало двоє людей. 

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Теги: Хмельницький Хмельниччина обстріл тривога населення вибух

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