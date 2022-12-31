Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році
Папа-емерит Бенедикт XVI помер у віці 95 років
фото з відкритих джерел

Бенедикт XVI помер у своїй резиденції у ватиканському монастирі

У суботу, 31 грудня, помер 95-річний Папа-емерит Бенедикт XVI. Про це повідомила пресслужба Ватикана.

Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку у своїй резиденції у ватиканському монастирі.

Починаючи з ранку понеділка, 2 січня 2023 року, тіло Папи-емерита буде в базиліці Святого Петра, щоб вірні могли попрощатися.

Як відомо, стан Папи-емерита Бенедикта XVI погіршився через проблеми, пов’язані з поважним віком.

Наприкінці загальної аудієнції в середу Папа Франциск попросив вірних згадати його 95-річного попередника. Після зустрічі з прочанами Святіший Отець відвідав Венедикта XVI в його резиденції на території Ватикану.

Нагадаємо, 28 лютого 2013 року Бенедикт XVI оголосив про зречення від престолу. Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським.

Востаннє Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу 1415 року. Тоді престолу зрікся Григорій XII.

До слова, Папа Франциск зізнався, що після свого обрання в 2013 році підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо одного разу серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова католицької церкви все частіше виявляє прихильність до України
Як Папа Римський змінив риторику щодо війни в Україні: найгучніші заяви
22 грудня, 07:48
Папа Римський назвав війну РФ проти України світовою
Папа Римський назвав війну РФ проти України світовою
18 грудня, 10:42
Папа Римський напередодні Різдва закликав допомагати постраждалим від війни
Папа Римський у передріздвяній проповіді згадав про війну в Україні
25 грудня, 04:53

Соціум

Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році
Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році
На Красній площі чоловік підпалив новорічну ялинку
На Красній площі чоловік підпалив новорічну ялинку
У Болівії автобус із пасажирами впав у гірську ущелину
У Болівії автобус із пасажирами впав у гірську ущелину
У Фінляндії рекордна кількість жінок пішла добровільно служити у військо
У Фінляндії рекордна кількість жінок пішла добровільно служити у військо
Розвідка повідомила, коли Росія проведе нову хвилю мобілізації
Розвідка повідомила, коли Росія проведе нову хвилю мобілізації
У Росії спалахнув нафтовий танкер (відео)
У Росії спалахнув нафтовий танкер (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
25K
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
9826
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6776
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5764
Банкова назвала кількість захисників, які перебувають у полоні РФ
5556
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту