Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році

Папа-емерит Бенедикт XVI помер у віці 95 років

Бенедикт XVI помер у своїй резиденції у ватиканському монастирі

У суботу, 31 грудня, помер 95-річний Папа-емерит Бенедикт XVI. Про це повідомила пресслужба Ватикана.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бенедикт XVI помер о 9:34 ранку у своїй резиденції у ватиканському монастирі.

Починаючи з ранку понеділка, 2 січня 2023 року, тіло Папи-емерита буде в базиліці Святого Петра, щоб вірні могли попрощатися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, стан Папи-емерита Бенедикта XVI погіршився через проблеми, пов’язані з поважним віком.

Наприкінці загальної аудієнції в середу Папа Франциск попросив вірних згадати його 95-річного попередника. Після зустрічі з прочанами Святіший Отець відвідав Венедикта XVI в його резиденції на території Ватикану.

Нагадаємо, 28 лютого 2013 року Бенедикт XVI оголосив про зречення від престолу. Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським.

Востаннє Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу 1415 року. Тоді престолу зрікся Григорій XII.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, Папа Франциск зізнався, що після свого обрання в 2013 році підписав заяву про звільнення, яка буде використана, якщо одного разу серйозні та постійні проблеми зі здоров’ям унеможливлять виконання його обов’язків.