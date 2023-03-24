Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час ремонту британець виявив 400-річну знахідку національного значення (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Під час ремонту британець виявив 400-річну знахідку національного значення (фото)
фото:https://news.artnet.com

Майстри знайшли в будинку медичного дослідника з Лідського університету Люка Бадворта зображення, датовані часом Англійської громадянської війни

Жителі міста Йорк, Велика Британія, вирішили зробити ремонт на кухні, і випадково виявили безцінні настінні малюнки національного значення віком близько 400 років. Про це пише видання Mіrror.

Молода пара вирішила облаштувати кухню новими шафами, але під час ремонту майстри виявили приховані під товстим шаром фарби настінні картини. Спочатку майстри помітили малюнки під кухонною шафою. Власник будинку Люк Бадворт зрозумів, що аналогічні зображення можуть ховатися під дерев'яною панеллю з іншого боку каміна. Раніше він припускав, що панель приховує труби.

3 фото
На весь екран

«Я дістав інструменти й почав відкривати дошку. Як тільки я зняв панель, виявив настінні картини чудових кольорів», – сказав Бадворт, зазначивши, що спочатку він подумав, що це вікторіанські шпалери.

Він звернувся до організації Historic England, яка швидко визначила, що картини мали «національне значення», особливо тому, що домашні стінні розписи були рідкістю в Йорку в 17 столітті.

Кожен із двох намальованих фризів має розмір приблизно дев’ять на чотири фути, і вони обрізані у верхній частині стелею. На одній зображена людина в клітці, яку тягне ангел, і ще одна людина в білому візку.

На малюнках виявилися зображені сцени з книги 1635 «Емблеми», написаної поетом Френсісом Куорлсом. За словами експертів, стіни, на яких виконані малюнки, можуть бути старшими за саму будівлю, зведену навколо них.

«Ми завжди знали, що там є якийсь дивний шматок стіни, але просто подумали, що квартира справді хитка, оскільки за ці роки в ній було мільйон різних речей», – сказав Бадворт, який придбав будинок у жовтні 2020 року.

 «Вони піднімають різні питання щодо віку будівель у цьому ряду історичних будинків та історії самої місцевості. Подібні знахідки говорять нам, що наші історичні будинки мають багато таємниць», – повідомили  в Historic England.

Організація зробила професійні фотографії картини, які надіслала до відділу консервації настінного живопису Інституту мистецтв Курто в Лондоні. Він також створив повнорозмірну копію фриза з високою роздільною здатністю, що допоміг приховати твір мистецтва, щоб зберегти його якнайдовше. Він сподівається колись отримати кошти на його збереження.

«Я дуже радий, що знайшов і люблю їх, але вони також є тягарем», – сказав Бадворт, пояснивши, що плата за збереження таких картин становить тисячі фунтів.

«Сподіваюся, ми зможемо розповісти про це та побачити, чи захочуть якісь товариства чи аспіранти зробити експериментальні проекти зі збереження. Я також сподіваюся, що це надихне інших людей у нашій місцевості почати дивитися на власні стіни та досліджувати їх», – сказав власник настінних малюнків.

Читайте також: Літак не зміг здійснити рейс через сморід: знахідка у багажі здивувала всіх

Теги: квартира будинок ремонт Велика Британія книги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Немирич на чолі власного загону брав участь у війнах Польщі з Московією та Швецією
«Роздуми про війну з московитами». Що писали українці 400 років тому
18 березня, 19:53
Газорегуляторний пункт на Північній Салтівці внаслідок обстрілу було повністю зруйновано. Фото: glavcom.ua
На передній лінії газової оборони. Репортаж з Харкова енергетика
14 березня, 08:05
Атанасова про батька: Може, він хотів мені щось сказати
Акторка Ольга Атанасова випадково дізналася, що помер її батько – відомий актор
24 лютого, 19:20
Шон Пен розповів про зустріч з Путіним на дачі Міхалкова: Огидне відчуття
Шон Пен розповів про зустріч з Путіним на дачі Міхалкова: Огидне відчуття
27 лютого, 18:24
Ексдружина телеведучого Остапчука, розповіла, як ділитиме з ним спільну нерухомість
Ексдружина телеведучого Остапчука, розповіла, як ділитиме з ним спільну нерухомість
10 березня, 19:53
У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України: промовисте відео
У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України: промовисте відео
24 лютого, 09:53
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
22 березня, 14:55
Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці
Молдова на боці України: Санду запевнила у підтримці
18 березня, 07:28
Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?
Україна почергово ремонтуватиме блоки АЕС. Чи вимикатимуть світло?
16 березня, 16:27

Соціум

Під час ремонту британець виявив 400-річну знахідку національного значення (фото)
Під час ремонту британець виявив 400-річну знахідку національного значення (фото)
Росіянин вбив трьох приятелів і викрав банку спирту
Росіянин вбив трьох приятелів і викрав банку спирту
Російська директорка музею знайшла спільні риси у Сталіна та Міккі-Мауса
Російська директорка музею знайшла спільні риси у Сталіна та Міккі-Мауса
Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи
Сина російського генерала звільнили з впливової посади в Раді Європи
Дипломати Британії заборонили користуватися популярною соцмережею у парламенті
Дипломати Британії заборонили користуватися популярною соцмережею у парламенті
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу
Нові будинки у зоні лиха: Ердоган опинився на межі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Знесення купола з хрестом. Поліція взялася за церковників УПЦ МП
17K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації
8596
Чому Бужанський волав «нільзя»! Список депутатів, які блокували прощання з Росією
8057
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
7670
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці

Новини

Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30
Збирав дані для «вагнерівців»: СБУ затримала зрадника (фото)
Вчора, 11:30

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту