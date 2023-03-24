Під час ремонту британець виявив 400-річну знахідку національного значення (фото)

Майстри знайшли в будинку медичного дослідника з Лідського університету Люка Бадворта зображення, датовані часом Англійської громадянської війни

Жителі міста Йорк, Велика Британія, вирішили зробити ремонт на кухні, і випадково виявили безцінні настінні малюнки національного значення віком близько 400 років. Про це пише видання Mіrror.

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Молода пара вирішила облаштувати кухню новими шафами, але під час ремонту майстри виявили приховані під товстим шаром фарби настінні картини. Спочатку майстри помітили малюнки під кухонною шафою. Власник будинку Люк Бадворт зрозумів, що аналогічні зображення можуть ховатися під дерев'яною панеллю з іншого боку каміна. Раніше він припускав, що панель приховує труби.

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«Я дістав інструменти й почав відкривати дошку. Як тільки я зняв панель, виявив настінні картини чудових кольорів», – сказав Бадворт, зазначивши, що спочатку він подумав, що це вікторіанські шпалери.

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Він звернувся до організації Historic England, яка швидко визначила, що картини мали «національне значення», особливо тому, що домашні стінні розписи були рідкістю в Йорку в 17 столітті.

Кожен із двох намальованих фризів має розмір приблизно дев’ять на чотири фути, і вони обрізані у верхній частині стелею. На одній зображена людина в клітці, яку тягне ангел, і ще одна людина в білому візку.

На малюнках виявилися зображені сцени з книги 1635 «Емблеми», написаної поетом Френсісом Куорлсом. За словами експертів, стіни, на яких виконані малюнки, можуть бути старшими за саму будівлю, зведену навколо них.

«Ми завжди знали, що там є якийсь дивний шматок стіни, але просто подумали, що квартира справді хитка, оскільки за ці роки в ній було мільйон різних речей», – сказав Бадворт, який придбав будинок у жовтні 2020 року.

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«Вони піднімають різні питання щодо віку будівель у цьому ряду історичних будинків та історії самої місцевості. Подібні знахідки говорять нам, що наші історичні будинки мають багато таємниць», – повідомили в Historic England.

Організація зробила професійні фотографії картини, які надіслала до відділу консервації настінного живопису Інституту мистецтв Курто в Лондоні. Він також створив повнорозмірну копію фриза з високою роздільною здатністю, що допоміг приховати твір мистецтва, щоб зберегти його якнайдовше. Він сподівається колись отримати кошти на його збереження.

«Я дуже радий, що знайшов і люблю їх, але вони також є тягарем», – сказав Бадворт, пояснивши, що плата за збереження таких картин становить тисячі фунтів.

«Сподіваюся, ми зможемо розповісти про це та побачити, чи захочуть якісь товариства чи аспіранти зробити експериментальні проекти зі збереження. Я також сподіваюся, що це надихне інших людей у нашій місцевості почати дивитися на власні стіни та досліджувати їх», – сказав власник настінних малюнків.