Пентагон повідомив, скільки винищувачів США готові до виконання бойових завдань

Повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% винищувачів США

Причин скорочення бойової готовності літаків не розголошуються

Половина винищувачів F-35 армії США готові виконувати бойові завдання. Про це заявив керівник програми F-35 генерал-лейтенант ВПС Майкл Шмідт, повідомляє Bloomberg.

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За його словами, в лютому середньомісячна частка придатних для бойових завдань винищувачів становила 53,1%. Ці літаки вони можуть виконувати принаймні деякі з необхідних місій, таких як бойові, демонстраційні польоти, навчання і випробування.

Повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% F-35.

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Цільовий показник готовності F-35 становить 65%. Шмідт назвав у розмові з агентством поточний стан готовності незадовільним. За його словами, у наступні 12 місяців військові мають підняти цей показник на 10%.

Причин скорочення бойової готовності літаків не розголошуються. За даними Bloomberg, у минулому цей параметр знижувався через нестачу запасних деталей для F-35.

Серед інших проблем – тривалий час ремонту, а також лагодження й часта заміна силових модулів двигунів Pratt & Whitney.

Раніше повідомлялося, що армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО.