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Пентагон повідомив, скільки винищувачів США готові до виконання бойових завдань

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки винищувачів США готові до виконання бойових завдань
Повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% винищувачів США
фото з відкритих джерел

Причин скорочення бойової готовності літаків не розголошуються

Половина винищувачів F-35 армії США готові виконувати бойові завдання. Про це заявив керівник програми F-35 генерал-лейтенант ВПС Майкл Шмідт, повідомляє Bloomberg.

За його словами, в лютому середньомісячна частка придатних для бойових завдань винищувачів становила 53,1%. Ці літаки вони можуть виконувати принаймні деякі з необхідних місій, таких як бойові, демонстраційні польоти, навчання і випробування.

Повністю до виконання всіх завдань готові менше ніж 30% F-35.

Цільовий показник готовності F-35 становить 65%. Шмідт назвав у розмові з агентством поточний стан готовності незадовільним. За його словами, у наступні 12 місяців військові мають підняти цей показник на 10%.

Причин скорочення бойової готовності літаків не розголошуються. За даними Bloomberg, у минулому цей параметр знижувався через нестачу запасних деталей для F-35.

Серед інших проблем – тривалий час ремонту, а також лагодження й часта заміна силових модулів двигунів Pratt & Whitney.

Раніше повідомлялося, що армія США прибуде у Нідерланди для посилення східного флангу НАТО.

Теги: армія Нідерланди військові навчання США винищувач

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