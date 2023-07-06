Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва

Георгій Закарашвілі відправився назад до своєї країни для проведення консультацій з урядом Грузії

Посол Грузії в Україні, Георгій Закарашвілі покинув Київ у зв'язку зі станом здоров'я українського громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

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За інформацією Ехо Кавказу, цю новину підтвердило МЗС Грузії. Георгій Закарашвілі відправився назад до своєї країни для проведення консультацій з урядом Грузії. Причина такого кроку не була конкретизована, проте ймовірно, що це пов'язано зі ситуацією, що склалася навколо Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії та громадянина України. Саакашвілі останнім часом був присутній на судовому засіданні в онлайн-форматі, де показав своє погіршення стану здоров'я. Це викликало обурення та протести з боку його прихильників і співробітників МЗС Грузії.

«У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася», – йдеться у повідомленні МЗС.

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Докладнішої інформації про виїзд посла наразі немає.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії та український громадянин, знову став центром уваги. Він з'явився на судовому засіданні у Варшаві через виклик, пов'язаний з його затриманням на кордоні Польщі та України у 2017 році. Саакашвілі виступив перед судом і заявив, що його затримання було незаконним та політично мотивованим.

Він висловив надію, що суд знайде вирок на користь його захисту та встановить правду щодо цієї справи. Нагадаємо, що Саакашвілі був ув'язнений у Грузії після свого президентства та пізніше отримав українське громадянство. Він активно боровся проти корупції та політичної еліти в обох країнах, що викликало суперечки та конфлікти.

Ця судова зустріч відкриває новий етап у правовій битві Саакашвілі та може мати значний вплив на його подальшу політичну кар'єру та стосунки між Україною, Грузією та Польщею. Залишається слідкувати за подальшим розвитком цієї справи та її наслідками для Саакашвілі та політичного ландшафту регіону.

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Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні у Варшаві фото з відкритих джерел

Міхеіл Саакашвілі помітно схуд фото з відкритих джерел

Міхеіл Саакашвілі схуд до невпізнання фото з відкритих джерел

У жовтні 2021 року прокуратура Грузії звинуватила Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону. Саакашвілі повернувся з України до Грузії у вересні таємно у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Міхеїл Саакашвілі називає всі звинувачення політично вмотивованими.

Також Міхеіл Саакашвілі висловив своє передбачення щодо російського лідера Володимира Путіна. Він впевнений, що Путіну залишилося лише кілька тижнів.

Президент Зеленський віддав доручення МЗС подати протестну ноту грузинському посольству, а також запропонував Закарашвілі повернутися до Тбілісі для вирішення ситуації. Раніше МЗС Грузії визнало дії України «крайньою формою ескалації дипломатичних відносин», але відмовилося.