Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва

glavcom.ua
Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва
Георгій Закарашвілі повернувся назад до Грузії
Фото з відкритих джерел

Георгій Закарашвілі відправився назад до своєї країни для проведення консультацій з урядом Грузії

Посол Грузії в Україні, Георгій Закарашвілі покинув Київ у зв'язку зі станом здоров'я українського громадянина та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

За інформацією Ехо Кавказу, цю новину підтвердило МЗС Грузії. Георгій Закарашвілі відправився назад до своєї країни для проведення консультацій з урядом Грузії. Причина такого кроку не була конкретизована, проте ймовірно, що це пов'язано зі ситуацією, що склалася навколо Михайла Саакашвілі, колишнього президента Грузії та громадянина України. Саакашвілі останнім часом був присутній на судовому засіданні в онлайн-форматі, де показав своє погіршення стану здоров'я. Це викликало обурення та протести з боку його прихильників і співробітників МЗС Грузії.

«У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася», – йдеться у повідомленні МЗС.

Докладнішої інформації про виїзд посла наразі немає.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії та український громадянин, знову став центром уваги. Він з'явився на судовому засіданні у Варшаві через виклик, пов'язаний з його затриманням на кордоні Польщі та України у 2017 році. Саакашвілі виступив перед судом і заявив, що його затримання було незаконним та політично мотивованим.

Він висловив надію, що суд знайде вирок на користь його захисту та встановить правду щодо цієї справи. Нагадаємо, що Саакашвілі був ув'язнений у Грузії після свого президентства та пізніше отримав українське громадянство. Він активно боровся проти корупції та політичної еліти в обох країнах, що викликало суперечки та конфлікти.

Ця судова зустріч відкриває новий етап у правовій битві Саакашвілі та може мати значний вплив на його подальшу політичну кар'єру та стосунки між Україною, Грузією та Польщею. Залишається слідкувати за подальшим розвитком цієї справи та її наслідками для Саакашвілі та політичного ландшафту регіону.

Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні у Варшаві
Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні у Варшаві
фото з відкритих джерел
Міхеіл Саакашвілі помітно схуд
Міхеіл Саакашвілі помітно схуд
фото з відкритих джерел
Міхеіл Саакашвілі схуд до невпізнання
Міхеіл Саакашвілі схуд до невпізнання
фото з відкритих джерел

У жовтні 2021 року прокуратура Грузії звинуватила Саакашвілі в незаконному перетині державного кордону. Саакашвілі повернувся з України до Грузії у вересні таємно у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Міхеїл Саакашвілі називає всі звинувачення політично вмотивованими.

Також Міхеіл Саакашвілі висловив своє передбачення щодо російського лідера Володимира Путіна. Він впевнений, що Путіну залишилося лише кілька тижнів.

Президент Зеленський віддав доручення МЗС подати протестну ноту грузинському посольству, а також запропонував Закарашвілі повернутися до Тбілісі для вирішення ситуації. Раніше МЗС Грузії визнало дії України «крайньою формою ескалації дипломатичних відносин», але відмовилося.

Читайте також: МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі
Теги: Михайло Саакашвілі політика Україна Грузія посол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масовані нічні атаки ворога будуть повторюватися
Окупанти готують новий масований удар – «Південь»
27 червня, 19:43
Співачка уточнила, що «Slava Bogu» українською мовою була записана ще взимку
Слава Камінська випустила старий кліп Slava Bogu українською
23 червня, 14:29
ЄС хоче посилити контроль за обміном інноваціями
Єврокомісія хоче поставити «підніжку» Китаю
21 червня, 07:21
Україна має попередній список військовополонених, яких передали Угорщині, проте підтвердити їх не може
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала
20 червня, 13:50
Андріан Прокіп
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги
19 червня, 17:42
Єнс Столтенберге: «Під час підготовки до саміту ми не обговорюємо видачу офіційного запрошення»
Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО
19 червня, 15:23
Петр Павел заявив, що українська армія має найбільше досвіду, ніж будь-яка армія НАТО
Контрнаступ ЗСУ. Президент Чехії заінтригував заявою
15 червня, 15:08
Понад два мільйона підписників акторки побачили трагедію на півдні України
Акторка Шеннен Доерті зворушила фанатів світлиною собаки з затопленої Херсонщини
12 червня, 10:44
Посла Японії викликали, щоб пояснити рішення уряду про початок постачання військової техніки Україні
РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні
9 червня, 15:57

Політика

Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва
Ситуація з Саакашвілі. Посол Грузії виїхав із Києва
США та Росія провели таємні перемовини
США та Росія провели таємні перемовини
Зеленський прибув до Болгарії
Зеленський прибув до Болгарії
Лукашенко розповів, де зараз ховаються Пригожин і «вагнерівці»
Лукашенко розповів, де зараз ховаються Пригожин і «вагнерівці»
Генсек Ради Європи засудила російську атаку на Львів
Генсек Ради Європи засудила російську атаку на Львів
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Правоохоронці проводять обшуки в нардепки зі «Слуги народу»
56K
Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих
38K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
27K
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
22K
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
18K
Ракетний удар по Львову. Порошенко у Брюсселі зробив заяву

Новини

Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Сьогодні, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
Вчора, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
Вчора, 05:32
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:01
Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
4 липня, 07:07

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту