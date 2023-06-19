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В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Українському інституті майбутнього позитивно оцінили вихід «Нафтогазу» на торги
Андріан Прокіп
фото з відкритих джерел

Аналітик підкреслив, що газова криза в Європі ще не закінчилась

Закупівля «Нафтогазом» газу у приватних газовидобувників дозволяє забезпечувати робочі місця та податкові надходження у державний бюджет.

Про це заявив аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, раніше газовидобувники орієнтувалися на промислових споживачів, але через суттєве падіння роботи промисловості зараз вони не можуть знайти збут для свого газу. Через це вони були зацікавлені у продажу ресурсу «Нафтогазу».

Він додав, що треба щоб біржеві торги, на яких «Нафтогаз» закуповує газ, були на таких умовах, які б не заважали приватним газовидобувним компаніям працювати.

«Позитивно, що це відбувається (закупівля «Нафтогазом» газу у приватних газовидобувників – ред.), але дуже добре, якби це відбувалось на умовах, які б ставили приватні газовидобувники», – сказав Прокіп.

Аналітик підкреслив, що газова криза в Європі ще не закінчилась, тому не можна бути впевненими, що у разі необхідності Україна зможе закупити імпортний газ.

«Але навіть якщо так, пріоритет має все одно надаватися національному виробнику, оскільки окрім доданої вартості це робочі місця, податки і все інше», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, протягом місяця з 26 квітня по 29 травня «Нафтогаз» придбав на «Українській енергетичній біржі» 395 млн куб м природного газу українського видобутку.

Теги: податки бюджет Україна

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