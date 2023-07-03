Посла Грузії на килим: Зеленський дав доручення МЗС через стан Саакашвілі

Володимир Зеленський: «Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі»

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Він доручив МЗС викликати грузинського посла на килим. Про глава держави повідомив у Telegram.

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«Прямо зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михайла Саакашвілі», – написав Зеленський.

Президент нагадав, що наша країна вже неодноразово закликала владу Грузії припинити знущання над Саакашвілі та повернути його до України.

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«Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею», – додав президент.

Він зазначив, що вкотре закликає грузинську владу передати Україні Саакашвілі для необхідного лікування. Також глава держави закликав наших партнерів не ігнорувати ситуацію та врятувати життя колишньому президентові Грузії. «Жодна влада в Європі не має права страчувати людей, життя - це базова європейська цінність», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Саакашвілі вперше після довгої паузи був присутній у онлайн-форматі на судовому засіданні. Він продемонстрував, наскільки сильно схуднув.

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20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими.

Як повідомлялося, експрезидент Грузії, нині ув’язнений Михайло Саакашвілі зробив прогноз щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він впевнений у тому, що російському диктатору залишилось лише кілька тижнів