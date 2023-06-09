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РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
РФ погрожує Японії через військову допомогу Україні
Посла Японії викликали, щоб пояснити рішення уряду про початок постачання військової техніки Україні
фото з відкритих джерел

Відомство РФ викликало посла Тойохісу Кодзукі для пояснень через рішення японського уряду

Міністерства закордонних справ Росії викликало японського посла через рішення уряду його країни почати постачання військової техніки Україні. Москва тепер погрожує Токіо «серйозними наслідками». Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.

Посла Тойохісу Кодзукі викликали для пояснень через рішення уряду Японії про початок постачання військової техніки Україні.

МЗС країни-агресорки заявило, що цей крок буцімто веде до «подальшого збільшення кількості людських жертв і ескалації бойових дій».

Російське відомство додало, що адміністрація японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди має бути «готовою розділити відповідальність за загибель мирного населення, зокрема в прикордонних областях Росії».

Міністерство також погрожує японському уряду «серйозними наслідками»

«Цим рішенням Токіо ще глибше заганяє двосторонні відносини в небезпечний глухий кут. Такі дії не можуть залишитися без серйозних наслідків», – додала  сторона країни-агресорки.

Нагадаємо, США знайшли спосіб закуповувати в Японії тринітротолуол, необхідний для зростаючого виробництва артилерійських снарядів, які постачаються і в Україну, не порушуючи японське законодавство, яке забороняє постачання зброї до воюючих країн.

До слова, у «Роскомнагляді» заявили про намір зламати пошуковий сервіс Google у Росії. Він нібито завдає російським системам шкоду, сказали у відомстві.

 

Теги: росія Японія посол

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