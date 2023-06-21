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Єврокомісія хоче поставити «підніжку» Китаю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія хоче поставити «підніжку» Китаю
ЄС хоче посилити контроль за обміном інноваціями
фото з відкритих джерел

Єврокомісія представить стратегію, яка обмежує обмін технологіями з певними країнами 

Головний виконавчий орган Європейського Союзу хоче переконати 27 держав-членів блоку погодитися на посилення контролю над експортом і відтоком технологій, які можуть бути використані у військових цілях конкурентами, приміром, такими як Китай. Про це пише Reuters.

Європейська комісія вважає експорт і поширення нових критично важливих інновацій, таких як штучний інтелект і квантові обчислення, потенційним ризиком для безпеки, оскільки це може призвести до витоку ноу-хау до «країн, що викликають занепокоєння», які хочуть використовувати їх у військових цілях.

Назабаром буде представлено Європейську стратегію економічної безпеки. Згідно з чернеткою, яку Reuters має у розпорядженні, Єврокомісія хоче бачити посилений контроль над експортом і відбір зовнішніх інвестицій для низки ключових технологій.

Презентація стратегії означає початок зусиль комісії, щоб переконати країни ЄС підтримати її пропозиції. Особливо це актуально перед дебатами щодо відносин з Китаєм на саміті лідерів ЄС у Брюсселі 29-30 липня.

Але країни ЄС не бажають відмовлятися від своїх повноважень видавати експортні ліцензії та зважувати інтереси безпеки. Дипломат однієї з країн ЄС сказав, що буде складно домовитися про ризики, не кажучи вже про те, чи потрібні нові заходи. «Тільки тоді ми зможемо мати чітке уявлення про можливі прогалини, які можуть вимагати нових інструментів», – сказав дипломат.

Німеччина, яка у вівторок приймала прем’єр-міністра Китаю Лі Цяна, обдумує нову, більш жорстку стратегію щодо Китаю, хоча Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини та ключовим ринком для експорту товарів і матеріалів для німецьких компаній.

У документі ЄС не згадується Китай, але наголошується на партнерстві з країнами-однодумцями та вживається фраза «зменшення ризиків», його політика зменшення економічної залежності від Китаю.

Стратегічний документ ЄС з’явився одразу після того, як Сполучені Штати, які тиснули на ЄС, щоб той зайняв твердішу позицію щодо Пекіна, намагалися стабілізувати гостру конкуренцію під час історичного візиту до Пекіна держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Теги: Єврокомісія експорт Китай політика штучний інтелект Ентоні Блінкен Сі Цзіньпін

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