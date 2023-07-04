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МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
МЗС викликало посла Грузії, щоб обговорити стан Саакашвілі
Грузинському дипломату заявили, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним
фото з відкритих джерел

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі має відправитися до Тбілісі

Посла Грузії в Україні Георгія Закарашвілі викликали до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі станом ув’язненого Міхеїла Саакашвілі та попросили його повернутися у Тбілісі для консультацій. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Грузинському дипломату заявили, що таке ставлення до Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Влада Грузії має припинити знущання над громадянином України.

«У зв’язку з цим послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі було запропоновано повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації, що склалася», – йдеться у повідомленні МЗС.

До того ж, українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Саакашвілі до України для лікування та догляду.

Нагадаємо, вчора Міхеїл Саакашвілі вперше після довгої паузи був присутній у онлайн-форматі на судовому засіданні. Він продемонстрував, наскільки сильно схуднув.

20 жовтня 2021 року прокуратура Грузії висунула Саакашвілі звинувачення – незаконне перетинання державного кордону. За даними слідства, наприкінці вересня Саакашвілі таємно повернувся з України до Грузії у трейлері, завантаженому молочною продукцією, який прибув на кораблі з українського порту Чорноморськ до порту Поті. Михайло Саакашвілі називає всі справи політично вмотивованими.

Президент Зеленський дав доручення МЗС через стан Саакашвілі.

Теги: Грузія Україна Михайло Саакашвілі посол

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