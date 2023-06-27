Окупанти готують новий масований удар – «Південь»

Рашисти взяли тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії

Росія взяла певну тактичну паузу після низки масованих атак по Україні. Зараз противник проводить додаткову розвідку, що вказує на підготовку нових масованих ударів. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що окупанти взяли тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії. Відсутність обстрілів не означає скорочення запасів озброєння.

«Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але приспати пильність, що це буде тільки вночі не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемог там, де може їх хоча б інсценувати», – зазначила Гуменюк.

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Речниця зазначила, що станом на ранок 27 червня угрупування ворожих кораблів у Чорному морі було «скромним» за мірками того, яке вони розгортали зазвичай.

«Це сім кораблів в Чорному морі та один – в Азовському морі. Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар. Ракетоносіїв в Чорному морі на чергуванні зараз нема, але нагадаю, що достатньо дві-три години, щоб вони повернулися і були готові завдати удару», – додала вона.

Нагадаємо, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.