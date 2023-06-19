Столтенберг повідомив, чи отримає Україна запрошення до Альянсу на липневому саміті НАТО

Єнс Столтенберге: «Під час підготовки до саміту ми не обговорюємо видачу офіційного запрошення»

Генсек НАТО застеріг від рішень, які б призвели до заморожування війни

Північноатлантичний альянс не планує офіційно запрошувати Україну стати країною-членом НАТО на саміті у Вільнюсі, який пройде в липні. Про це заявив генсек Єнс Столтенберге на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

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«На саміті у Вільнюсі і під час підготовки до саміту ми не обговорюємо видачу офіційного запрошення», – сказав він.

Водночас Столтенберг застеріг від рішень, які б призвели до заморожування війни.

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«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією», – сказав він.

Шольц своєю чергою зазначив, що Німеччина готується до того, що війна в Україні триватиме. «На основі цього коригуємо нашу політику», – уточнив канцлер і наголосив, що підтримка триватиме стільки, скільки буде необхідно.

Раніше Столтенберг уточнив, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі.