Посол у ПАР розповіла, чому африканські країни не поставляють Україні зброю

«30 років Росія плекала на континенті вороже ставлення до європейців»

Африканські країни відмовляється давати Україні зброю, бо ставлення на континенті до європейців є досить ворожим. Виною всьому – вплив Росії на цей регіон. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

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«Упродовж 30 років Росія плекала на континенті вороже ставлення до європейців, яке й так не було тут аж надто привітним. Нам в Африці не дісталося ніякого дипломатичного спадку після розпаду радянської імперії. Росія загарбала усе, починаючи з посольств, що залишилися з радянських часів. Нам же треба було починати все з чистого аркуша. Та й не до Африки було тоді. Треба було дбати про стосунки з найближчими сусідами, про конституцію, про державотворення», – пояснила Любов Абравітова.

За словами дипломатки, постачати Україні зброю перш за все могла б Південно-Африканська Республіка, це одна з найбільш розвинутих країн на континенті. Щоправда, останніми роками тут немає сильної армії, але потужності для виробництва військової техніки серйозні. Далі – країни, що мають озброєння радянського зразка: Мозамбік, Намібія та Зімбабве. Проте підтримувати європейську країну вони не поспішають.

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«Тому так, ми розуміємо, де втратили, але й розуміємо, чому так сталося», – підсумовує посол.

Раніше повідомлялося, що у Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України.