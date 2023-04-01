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Посол у ПАР розповіла, чому африканські країни не поставляють Україні зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посол у ПАР розповіла, чому африканські країни не поставляють Україні зброю
Росія зберегла свій вплив на Африканському континенті, тож ПАР та інші країни підтримують єввропейців неохоче
фото з відкритих джерел

«30 років Росія плекала на континенті вороже ставлення до європейців»

Африканські країни відмовляється давати Україні зброю, бо ставлення на континенті до європейців є досить ворожим. Виною всьому – вплив Росії на цей регіон. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

«Упродовж 30 років Росія плекала на континенті вороже ставлення до європейців, яке й так не було тут аж надто привітним. Нам в Африці не дісталося ніякого дипломатичного спадку після розпаду радянської імперії. Росія загарбала усе, починаючи з посольств, що залишилися з радянських часів. Нам же треба було починати все з чистого аркуша. Та й не до Африки було тоді. Треба було дбати про стосунки з найближчими сусідами, про конституцію, про державотворення», – пояснила Любов Абравітова.

За словами дипломатки, постачати Україні зброю перш за все могла б Південно-Африканська Республіка, це одна з найбільш розвинутих країн на континенті. Щоправда, останніми роками тут немає сильної армії, але потужності для виробництва військової техніки серйозні. Далі – країни, що мають озброєння радянського зразка: Мозамбік, Намібія та Зімбабве. Проте підтримувати європейську країну вони не поспішають.

«Тому так, ми розуміємо, де втратили, але й розуміємо, чому так сталося», – підсумовує посол.

Раніше повідомлялося, що у Росію прибули 200 найманців з Анголи, які планують взяти участь у бойових діях на території України.

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Теги: Африка озброєння посол путін росія

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