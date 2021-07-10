Вищий суд відмовився звільнити експрезидента Південно-Африканської Республіки

Суд визнав Зуму винним у прояві неповаги до суду та присудив йому 15 місяців реального позбавлення волі

Зума мусить продовжити відбувати своє 15-місячне ув’язнення

Позов колишнього президента ПАР Якоба Зуми стосовно скасування його тюремного терміну був відхилений судом.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалив суддя Високого суду Пієтермаріцбурга.

«Звичним у цій країні є відсутність вищої за Конституційний суд влади й те, що його рішення не можуть бути скасовані судами нижчої інстанції. Якщо цей суд погодиться із твердженнями, висунутими від імені пана Зуми, ієрархія буде зруйнована й остаточного юридичного рішення не існуватиме», – завив суддя Бхекі Мнгуні.

Таким чином, Якоб Зума мусить продовжити відбувати своє 15-місячне ув’язнення, яке розпочалося цього тижня.

Нагадаємо: Конституційний суд ПАР відправив Зуму до в’язниці за вияв неповаги до суду. У грудні минулого року спеціальна комісія, що розслідує заяви про корупцію ексглави держави під час його 9-річного правління, звернулася до суду з клопотанням, щоб змусити Зуму приходити на її засідання та відповідати на всі поставлені йому запитання.

Суд задовольнив клопотання, проте Зума не виконував рішення суду. Також він стверджував, що комісія та суд зробили з нього жертву через «виняткове та жорстоке поводження з ним» та політизацію всього процесу.

Конституційний суд визнав Зуму винним у прояві неповаги до суду та присудив йому 15 місяців реального позбавлення волі.

Джейкоб Зума був президентом ПАР з 2009 до 2018 роках.

Нагадаємо, влада Південно-Африканської Республіки схвалила китайську вакцину фірми Sinovac проти коронавірусу на тлі третьої хвилі епідемії, яка паралізувала лікарні і привела до 60 тисяч смертей.