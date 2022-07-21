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    Політика

    Прем'єр Італії сьогодні спробує знову подати у відставку – ЗМІ

    14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв - Прем'єр Італії сьогодні спробує знову подати у відставку – ЗМІ
    14 липня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі подав у відставку, але президент її не прийняв
    фото з відкритих джерел

    Очікується, що Драгі оголосить про це рішення у четвер вранці на початку засідання членів Палати депутатів

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі має намір вдруге оголосити про рішення подати у відставку. Це має відбутися сьогодні, пишуть італійські ЗМІ.

    Очікується, що Драгі оголосить про це рішення у четвер вранці на початку засідання членів Палати депутатів, нижньої палати парламенту Італії. Засідання розпочнеться о 10:00 за Києвом.

    Після цього він планує поїхати до президента Італії та подати йому прохання про відставку.

    Сенат Італії у середу підтримав резолюцію з висловом довіри уряду Драгі. Але він отримав лише 95 голосів, тоді як у Сенаті засідають 321 сенатор. Це найнижчий результат, якого уряд досяг у цьому законодавчому органі.

    Праві партії – «Вперед, Італіє», «Рух 5 зірок» та «Ліга» – взагалі відмовилися голосувати за резолюцію та бойкотували її розгляд у парламенті. Це означало, що може не зібратися достатньо голосів для оголошення кворуму в Сенаті, коли його рішення мають законну силу.

    Праві партії виступають за розпуск уряду й проведення дострокових виборів, де розраховують покращити свій результат.

    Нагадаємо, президент Італії Серджіо Матарелла не прийняв відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Маріо Драгі обіймає посаду прем'єр-міністра Італії з лютого 2021 року. Коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як «Рух 5 Зірок» відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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    Теги: Італія відставка партії уряд указ
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    Прем'єр Італії сьогодні спробує знову подати у відставку – ЗМІ