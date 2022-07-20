«Hasta la vista, baby»: Джонсон красиво залишив посаду прем'єр-міністра (відео)

«Я допоміг врятувати іншу країну від варварства»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив у парламенті з прощальною промовою.

«Ми допомогли, я допоміг пережити цій країні пандемію і допоміг врятувати іншу країну від варварства. І, чесно кажучи, цього достатньо, щоби не продовжувати. Місія в основному виконана», – заявив Джонсон.

Своєму наступнику британський прем'єр дав кілька порад, зокрема «тримайтися поряд з американцями, захищати українців, виступати за свободу та демократію всюди».

Свою прощальну промову Джонсон закінчив відомою фразою Термінатора.

«Hasta la vista, baby! («До побачення, крихітко», – ред.)», – сказав ексглава уряду.

Зал відреагував посмішками та бурхливими оплесками.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

Наразі на посаду прем'єра Великої Британії та лідера Консерваторів претендують п'ятеро осіб.

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