Прем'єр Японії розпустив парламент та оголосив дострокові вибори

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба бере участь у засіданні нижньої палати в Токіо 9 жовтня 2024 року

Ісіба прагне отримати вотум довіри і підтвердити свою підтримку на тлі планів реформування правлячої Ліберально-демократичної партії, заплямованої скандалами

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба розпустив Палату представників, що відкрило шлях до проведення загальних виборів 27 жовтня. Це рішення Ісіба ухвалив через вісім днів після вступу на посаду. Про це повідомляє Kyodo.

«Я вирішив розпустити палату, щоб отримати пряму думку громадськості, тому що дуже важливо, щоб ми продовжували керувати урядом для захисту Японії та її народу», – заявив прем'єр.

Ісіба прагне отримати вотум довіри і підтвердити свою підтримку на тлі планів реформування правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП), заплямованої скандалами.

Офіційна передвиборча кампанія стартує 15 жовтня. Лідер опозиції, Єсіхіко Нода, звинуватив Ісібу у відволіканні уваги від корупційного скандалу, пов'язаного з таємним фінансуванням членів Ліберально-демократичної партії. Однак Ісіба наголосив, що розпуск необхідний для захисту інтересів країни і народу.

Спостерігачі зазначають, що опозиція перебуває в роздробленому стані, що грає на руку правлячим партіям.

У серпні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про свою відставку, відмовившись брати участь у вересневих виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП). На його місце наприкінці вересня було обрано Сігера Ісіба, який згодом був затверджений парламентом як новий прем'єр-міністр країни.

Нагадаємо,н овий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що збереже підтримку України та санкції проти Росії. Також Сігеру Ісіба додав, що альянс Японії зі США залишатиметься наріжним каменем підходу Токіо до боротьби зі зростаючими викликами регіональній безпеці. Японія також продовжить нарощувати свій власний оборонний потенціал.