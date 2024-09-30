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В Україні відновилася робота Державного реєстру виборців: ЦВК пояснила мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні відновилася робота Державного реєстру виборців: ЦВК пояснила мету
Наразі в Україні відновлено лише частину реєстру, яка стосується виборчих дільниць
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЦВК: Тепер настав час оновити інформацію про виборчі дільниці

Центральна виборча комісія (ЦВК) видала постанову щодо відновлення роботи Державного реєстру виборців. Зазначається, що це частина планових щорічних технічних робіт. Про це повідомило Управління комунікацій та інформаційної політики секретаріату ЦВК в коментарі УП.

«Це регулярна планова робота, яка виконується постійно. У нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб та зруйнованих приміщень. Ми вже раніше здійснювали певні заходи, а тепер настав час оновити інформацію про виборчі дільниці. Це не означає, що вибори будуть найближчим часом – мова йде виключно про планові технічні роботи», – йдеться у заяві.

ЦВК додала, що подібні заходи відбуваються щорічно: «Головна мета – підготувати базу даних до можливих виборів після закінчення війни. Зараз це лише технічна робота, і про організацію виборів не йдеться».

Зазначається, що наразі відновлено лише частину реєстру, яка стосується виборчих дільниць. ЦВК повідомила, що їх метою є оновлення даних про виборчі дільниці, що функціонують на постійній основі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

Однак The Economist повідомляє, що Володимир Зеленський нібито розглядає можливість проведення президентських виборів у 2025 році.

До слова, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться.

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Теги: війна політика вибори Україна ЦВК українці президент

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