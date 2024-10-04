Новий прем'єр-міністр Японії зробив заяву щодо України

Прем'єр-міністр наголосив, що Японія продовжить нарощувати свій власний оборонний потенціал

Новий прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що збереже підтримку України та санкції проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Також Сігеру Ісіба додав, що альянс Японії зі США залишатиметься наріжним каменем підходу Токіо до боротьби зі зростаючими викликами регіональній безпеці. Японія також продовжить нарощувати свій власний оборонний потенціал.

Нагадаємо, що 2 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою перед закінченням його дипломатичної місії.

Президент України подякував пану послу за розбудову міцних відносин між Україною та Японією. «Ніколи раніше наші держави не мали таких тісних зв’язків», – сказав Володимир Зеленський.

Також Токіо надаватиме довгострокову підтримку Україні та звернеться для цього за допомогою до приватного сектору. Про це заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Свою заяву Камікава зробила напередодні японсько-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції, яка відбудеться в понеділок у Токіо.

Раніше повідомлялося, що Японія виділить $106 млн на підтримку післявоєнної відбудови України. Кошти будуть розподілені в семи областях, зокрема відновлення інфраструктури та розмінування.