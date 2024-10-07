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Медведчук здійснив спробу усунути президента Зеленського з посади

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Медведчук здійснив спробу усунути президента Зеленського з посади
Медведчук вимагав, аби українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Зеленського, Стефанчука і Єрмака
фото: росЗМІ

Кум Путіна з Росії закидав заявами та скаргами українських правоохоронців і суди

У середині серпня 2024 року на офіційні електронні скриньки Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань надійшли заяви про злочин, на яких стояв підпис голови ради громадського руху «Інша Україна», ексдепутата Віктора Медведчука. Про це вдалося дізнатися журналістам, йдеться у розслідуванні «Главкома».

Так, заявник із РФ вимагав, щоб українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Медведчук побачив у діях згаданих державних діячів ознаки злочину за статтею 109 Кримінального кодексу («Захоплення державної влади»).

Зокрема, ексдепутат наполягав на тому, що було порушено норми Конституції щодо проведення президентських виборів (за Основним Законом (стаття 103), який писався і ухвалений у мирний час, передбачено: «Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента України – «Главком»).

Кремлівські ЗМІ рекламували рух Медведчука
Кремлівські ЗМІ рекламували рух Медведчука
скріншот з росЗМІ

Крім цього, Медведчук добивався відкриття кримінальної справи за статтею 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою»). Претензії заявника все ті ж, що й вище, мовляв, «Зеленський за допомогою Стефанчука захопив владу (президентські повноваження)».

До того ж російські пропагандисти допомагали медійно підсилити звернення до правоохоронців.

Медведчук почав «качати» тему повалення української влади через російські медіа
Медведчук почав «качати» тему повалення української влади через російські медіа
скріншот з росЗМІ

Водночас українські правоохоронці відмовилися реєструвати кримінальне провадження, на якому наполягала «Інша Україна» Медведчука. Але у нього лишався «план Б» – через суд зобов’язати силовиків усе ж розпочати розслідування. Наприкінці серпня кум диктатора поскаржився до Вищого антикорупційного суду на правоохоронні органи.

Рух Медведчука вимагав відкрити кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Рух Медведчука вимагав відкрити кримінальне провадження проти президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і керівника Офісу президента Андрія Єрмака
витяг із судового реєстру

З матеріалів справи випливає, що розгляд скарги Медведчука було призначено на 27 серпня. Однак екснардеп «у судове засідання не прибув, про місце, дату та час судового розгляду був повідомлений належним чином». Тому суддя Олег Ткаченко оголосив перерву для виклику скаржника, оскільки його участь була визнана обов’язковою.

Того ж дня на засідання прийшов адвокат. Проте він не мав відповідних документів, щоб представляти інтереси проросійського руху «Інша Україна».

На продовження засідання, яке відбулося 12 вересня, одіозний політик знову не з’явився. При цьому від НАБУ до суду надійшли письмові заперечення. Під час дослідження самої скарги у судді Ткаченка виник сумнів щодо підпису Медведчука, «оскільки зображення схоже на підпис особи не є саме підписом – обов’язковим реквізитом, що надає документу юридичної сили та доказовості».

Феміда пояснила, що кожен скаржник має можливість власноручно підписати текст скарги або накласти відповідний електронний цифровий підпис. На документі, що надійшов до суду, не містилося цифрового підпису Медведчука. Ба більше: до скарги не додано документів на підтвердження повноважень у Віктора Медведчука представляти інтереси рух «Інша Україна». Це є також підставою для відмови у задоволенні скарги, пояснив суддя.

Окремо головуючий розтлумачив підслідність розгляду заяви про злочин, яку Медведчук скерував до НАБУ. Дійсно, антикорупційні органи можуть розслідувати кримінальні провадження стосовно глави держави, у якого закінчилися повноваження (Медведчук наполягав, що Зеленський втратив їх з 20 травня 2024 року).

«… Конституційним судом України, який є єдиним органом, уповноваженим на офіційне тлумачення Конституції, не надано жодних висновків щодо спливу строків повноважень президента України Володимира Зеленського та/або їх припинення, у тому числі й у зв’язку з дією воєнного стану», – сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Щодо посади Андрія Єрмака, то суддя зауважив, що вона не підпадає підсудність кримінального провадження антикорупційному суду.

30 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду теж не задовольнила скаргу Медведчука. Вона залишила без змін ухвалу суду першої інстанції. Цей вердикт є остаточним і оскарженню не підлягає.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду поставила жирну крапку у провокаціях нової організації Медведчука
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду поставила жирну крапку у провокаціях нової організації Медведчука
скріншот із вебпорталу «Судова влада України»

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд 25 липня відмовив колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Нагадаємо, правоохоронці виявили нове мaйно родичів обвинувачених у державній зраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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Теги: Володимир Зеленський Віктор Медведчук злочин Україна розслідування суддя адвокат партії вибори

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