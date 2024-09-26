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МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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МЗС прокоментувало політичні банери у Грузії з розбомбленими українськими містами
Фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії
фото: Facebook/Irakli Iremadze

МЗС України закликало грузинських політиків утримуватись від використання теми війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило використання в політичній рекламі панівної партії Грузії «Грузинська мрія» зображень українських міст, які постраждали від російських обстрілів. Про це йдеться в заяві пресслужби відомства.

«Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору – це також ціна миру в Грузії», – зазначає МЗС.

Українські дипломати закликали уряд Грузії, керівну партію та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. 

Відомство наголосило, що Україна продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

Як зазначено в заяві, Україна сподівається, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у «мирний та демократичний спосіб», а народ країни продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, у Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії.

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Нові банери у Тбілісі
фото: Нодар Чачанідзе, Info9

З лівого боку на банерах зображені міста, будівлі та церкви, знищені внаслідок російського вторгнення в Україну, зокрема Маріуполь – з написом «Ні війні!». На плакатах перекреслено передвиборчі номери чотирьох великих опозиційних партій та об'єднань – «Коаліції за зміни», «Єдності – Національного руху», «Сильної Грузії» та «Гахарія за Грузію». З правого боку – об'єкти, збудовані та відновлені мільярдером Бідзіною Іванішвілі, а також вид на нічний Батумі з лозунгом «Обери мир».

Теги: МЗС вибори Грузія війна політика

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