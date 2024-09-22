Лідери США, Індії, Японії та Австралії закликали до миру в Україні

У спільній заяві за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії в американському штаті Делавер, підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН

Лідери Quad закликали до дотримання міжнародного права та поваги до суверенітету держав

Лідери країн Чотиристороннього діалогу з питань безпеки, що включає Австралію, Індію, Японію та США, висловили глибоку стурбованість війною в Україні та закликали до досягнення справедливого миру. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій після зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністрів Австралії, Індії та Японії, яка відбулася у штаті Делавер, США.

У заяві підкреслюється важливість дотримання міжнародного права та принципів Статуту ООН, зокрема поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав. Лідери Quad наголосили на необхідності досягнення справедливого і тривалого миру, що базується на міжнародному праві.

Крім того, війна в Україні, на думку лідерів Quad, негативно впливає на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, особливо в країнах, що розвиваються. Вони також засудили будь-яке застосування або загрозу застосування ядерної зброї, закликаючи всі держави утримуватися від використання сили або її погроз проти суверенітету та територіальної цілісності інших країн.

Зазначається, що наступний саміт Quad відбудеться у 2025 році в Індії.

Нагадаємо, США нададуть Україні ракети для F-16 у межах нового пакета допомоги – Politico.