Іванішвілі не вперше заявляв про особисту провину експрезидента Саакашвілі у війні 2008 року

Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно вибачитися перед осетинами

Почесний голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її «братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів». Як повідомляє «Эхо Кавказа», таку заяву найвпливовіший політик Грузії зробив, виступаючи на передвиборчій зустрічі в Горі – місті, яке було окуповано російськими військами у 2008 році.

«Щойно закінчаться вибори 26 жовтня, коли будуть засуджені зачинателі війни, коли абсолютно всі винні у руйнуванні грузино-осетинського братства та співіснування отримають найсуворішу юридичну відповідь, ми обов'язково знайдемо в собі сили собі вибачитися за те, що відповідно до отриманого завдання, зрадницький «Національний рух» (партія експрезидента Михаїла Саакашвілі, – ред.) у 2008 році огорнув у полум'ї вогню наших осетинських сестер та братів»,– заявив він.

Іванішвілі додав, що серпнева війна 2008 року «не була волею ні грузинського, ні осетинського народу». Саме тому, за його словами, «Грузинській мрії» потрібна конституційна більшість у парламенті нового скликання для поправок, пов'язаних із територіальною цілісністю.

Іванішвілі не вперше заявляв про особисту провину експрезидента Саакашвілі у війні 2008 року.

Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Російською Федерацією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Війна відбулася в серпні 2008 року після періоду погіршення відносин між Російською Федерацією та Грузією, обома колишніми республіками Радянського Союзу. Бойові дії відбувалися в стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. Її вважають першою європейською війною XXI століття.

А напередодні парламентських виборів, що пройдуть 26 жовтня, грузинська парія влади заявила про плани здобути конституційну більшість. Там стверджують, що така більшість є необхідною для визнання неконституційними «Єдиного національного руху» та інших опозиційних партій.

Крім того, «Грузинська мрія» стверджує, що така більшість є необхідною «у разі відновлення територіальної цілісності Грузії мирним шляхом».

Ці заяви посилюють підозри про готовність нинішньої грузинської влади відмовитися від курсу на членство в ЄС і НАТО в обмін на певні поступки РФ, які можна буде подати як початок реінтеграції країни. Детальніще про це можна почитати у статті 4 кроки до розриву із Заходом: як влада Грузії планує «узаконити» свою дружбу з Росією.

Щоправда, останні дослідження громадської думки у Грузії свідчить, що об’єднана опозиція має шанси отримати більше голосів на виборах у жовтні, аніж партія влади «Грузинська мрія».

До слова, Депутат від «Грузинської мрії» Бека Давітуліані відреагував на ситуацію навколо призупинення євроінтеграції Грузії. Він запевнив, що Грузія обов'язково приєднається до ЄС.

«Нічого страшного, ми на певний час зупинимося і продовжимо з наступного року», – підкреслив політик.

Нагадаємо, процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено. Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС.