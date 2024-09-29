Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Путіна залишилося мало часу, щоб вирішити проблему Курська
колаж: glavcom.ua

«Кінець жовтня – початок листопада обіцяють бути гранично насиченими»

Росіяни спробують за місяць вирішити проблему Курська. Останній термін – до виборів у США. Бажаний для них – до саміту БРІКС у Казані (22-24 жовтня).

Бо якось несолидно приймати високих гостей і надувати щоки, коли частина твоєї території під контролем супротивника. Якого три роки тому ти збирався розбити за три дні.

Тому є всі передумови для активізації варварських ударів по Сумах.

У чому різниця?

Росіяни могли за серпень накопичитися і у вересні піти на Суми чи між Харковом та Сумами. Отримали удар на попередження. І тепер змушені вичавлювати наші війська.

Так що ті наші сили, які зараз у Курській області, все одно не воювали б на Донбасі, Півдні чи під Харковом. Їх би кинули на усунення прориву росіян. І знадобилося б більше сил, ніж для маневреної оборони у Росії.

І була б колосальна різниця в модальності обстановки: черговий прорив Путіна напередодні саміту БРІКС/виборів у США із загрозою відсічень Харкова/захоплення Сум vs судомні спроби Кремля виштовхнути українські війська зі своєї території.

Тому вони не мають вибору, окрім як намагатися загострювати. А ось вийде чи ні це питання.

Ще момент. Росіяни збиралися накопичити орду на півночі – вони її накопичили. Зараз вона в набагато гірших умовах, ніж їм хотілося б, але покотиться у бік нашого кордону. Якщо наше командування ухвалить рішення відводити війська з Курської області, то росіяни опиняться перед дилемою: йти далі на Суми чи окопуватись за кордоном та перекидати сили для тиску на інших напрямках.

Про ситуацію на фронті загалом фахівці скажуть.

Важливим елементом фону є вибори в Молдові та Грузії наприкінці жовтня. Ну і Близький Схід. Якщо Грузію ушатають, а в Молдові пройде небездоганно, то головним вигодонабувачем буде навіть не Росія, а Китай. Товариші у Вашингтоні начебто мають це розуміти.

Все це ув'язується в такий клубок, що кінець жовтня – початок листопада обіцяють бути гранично насиченими.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Курщина росіяни БРІКС Китай вибори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мішель Барньє від правоцентристської партії Les Républicains став найстаршим главою уряду сучасної Франції
Новий прем’єр Франції. Про що варто знати українським журналістам Союзники
10 вересня, 06:05
Чеський міністр дорікнув європейцям, які вважають допустимим «умиротворення Росії» через поступки інтересами України
Очільник МЗС Чехії про плани Росії: Захопленням України все не обмежиться
31 серпня, 12:49
Видобуток українського газу збільшується
Україна встановила історичний рекорд із видобутку газу
19 вересня, 14:47
Імовірно, Путілов відповідав за ремонт і обслуговування бронетехніки, яку 90-та танкова дивізія використовує в бойових діях в Україні 
У Росії заарештовано начальника бронетанкової служби
19 вересня, 09:41
У момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик завдавання Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні
США підготували сценарій удару по РФ у разі застосування ядерної зброї проти України
20 вересня, 18:38
Путін не буде оголошувати мобілізацію
ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації
20 вересня, 07:23
Російські війська просунулися на Донеччині: карта DeepState
Російські війська просунулися на Донеччині: карта DeepState
21 вересня, 07:18
Росія і досі контролює 22% світових потужностей із переробки урану
Вартість збагаченого урану через війну в Україні підскочила втричі – Financial Times
23 вересня, 09:30
Алішер Усманов приймає нагороду від російського диктатора Володимира Путіна
Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
26 вересня, 14:57

Олексій Копитько

Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту
Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту
Урок для України або Історія проведення «референдуму під контролем ООН»
Урок для України або Історія проведення «референдуму під контролем ООН»
Втрати Росії. Потік найманців почав знижуватися
Втрати Росії. Потік найманців почав знижуватися
«Рамштайн» – це формальність? Як ми домовляємось про зброю для України
«Рамштайн» – це формальність? Як ми домовляємось про зброю для України
Обстріли міст. Чому в найближчі два місяці ситуація може загостритися
Обстріли міст. Чому в найближчі два місяці ситуація може загостритися
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?
Міжнародна допомога України. Кремль знайшов нашу слабку точку?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
26K
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
23K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
13K
Європейці змінили поведінку у ресторанах: дані дослідження

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua