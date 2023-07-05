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Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО
На думку прем'єрки Італії Мелоні, «надання реальних гарантій безпеки є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому»
фото з відкритих джерел

Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву

Саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, має запропонувати Україні «реальні гарантії безпеки». Це є основою для довгострокового миру. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє The Guardian.

Виступаючи у Варшаві разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, Мелоні сказала, що Італія та Польща «цілком згодні» з цього питання.

«Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО», – заявила Мелоні.

На її думку, «надання реальних гарантій є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому».

Зазначимо, що саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі. На ньому Україна може отримати гарантії вступу до НАТО та гарантії безпеки від членів Альянсу.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі. Кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».

Теги: Україна Італія НАТО

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