Прем’єрка Італії закликала надати Україні реальні гарантії безпеки на саміті НАТО

На думку прем'єрки Італії Мелоні, «надання реальних гарантій безпеки є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому»

Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву

Саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, має запропонувати Україні «реальні гарантії безпеки». Це є основою для довгострокового миру. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє The Guardian.

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Виступаючи у Варшаві разом із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, Мелоні сказала, що Італія та Польща «цілком згодні» з цього питання.

«Це означає, що ми стоятимемо поряд з Україною стільки, скільки це необхідно. Ми будемо її підтримувати. Це стосується і саміту НАТО», – заявила Мелоні.

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На її думку, «надання реальних гарантій є безумовною підставою для досягнення справедливого миру в майбутньому».

Зазначимо, що саміт НАТО пройде 11-12 липня у Вільнюсі. На ньому Україна може отримати гарантії вступу до НАТО та гарантії безпеки від членів Альянсу.

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі. Кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».