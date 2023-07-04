Вступ України до НАТО і російська мова. Що показують соцопитування

Російська мова залишається зброєю масового враження свідомості наших співвітчизників

Щойно оприлюднено промовисті дані соцопитування Міжнародного соціологічного інституту щодо ставлення громадян до вступу нашої держави до НАТО.

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Якщо говорити стисло, то найбільше вступ підтримують у Львові (92%), Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі (по 89%) та Рівному (85%). А ось п'ять обласних центрів, де прихильників вступу України до НАТО найменше: Одеса (проти 18%), Харків (проти 16%), Дніпро (проти 11%), Запоріжжя (проти 10%), Миколаїв (проти 8%). Найбільше в цих містах і тих, хто не голосував би або не визначився, хоча загальна кількість прихильників вступу, яка після початку повномасштабної російської агресії в цілому по Україні зросла, переважає і тут: найменше прихильників у Одесі (53%).

За нормальною людською логікою мало б бути навпаки, адже за інтенсивністю обстрілів і ракетно-бомбових ударів країни-агресора Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв лідери. І мали б найактивніше прагнути потрапити під захисну парасольку Альянсу. Що ж тут не так? Чому нормальна людська логіка не спрацьовує?

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Це пояснює інша статистика: оприлюднені в березні дані іншого соціологічного опитування, проведеного Фондом «Громадські ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Згідно з цими даними, 2022 року українською в повсякденному житті загалом по країні користувався 71% громадян проти 64% у 2021. Але при цьому на Заході – 95,6%, у Центрі – 78,3%, на Півдні – 34,6%, на Сході – 40,3%.

Звідси висновок: російська мова залишається зброєю масового враження свідомості наших співвітчизників. Отже, задача української влади розробити і впровадити механізми протидії цій загрозі.