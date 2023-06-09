Метастази Росії

Персонажів, які вітають російських людожерів, варто знати на обличчя, бо вони агенти «русского міра» в цивілізованому світі

Російські дипломати – окрема категорія воєнних злочинців

Практично одночасно з підривом Каховської ГЕС у різних країнах відбулися і відбуваються офіційні прийоми, влаштовані посольствами РФ з нагоди державного свята – дня Росії.

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Скажімо, в країні-члені НАТО та ЄС Болгарії. Але не тільки. Дуже радив би всім, а особливо громадянам цих країн, уважно роздивитися світлини й упізнати на них «своїх» діячів – урядовців, депутатів, журналістів – які ручкаються з російськими послами, підносять їм – як це було в Софії – розкішні букети.

Персонажів, які вітають людожерів, варто знати на обличчя, бо вони агенти «русского міра» в цивілізованому світі.

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Колись давно в одній статті я писав, що Росія – ракова пухлина на тілі планети Земля. Це її метастази.

Російські ж дипломати – окрема категорія воєнних злочинців, яка щоденно здійснює операції з дипломатичного прикриття агресії.

Ось лише два абзаци з виступу керівника делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Константіна Гаврилова. Сказано це було на засіданні Форуму ОБСЄ з безпекових питань 7 червня, на другий день після затоплення Каховської ГЕС:

«Російська Федерація завжди твердо дотримувалася вектору на побудову спільного простору миру та стабільності на принципах рівноправного співробітництва та взаємної довіри, без опертя на баланс погроз та контрпогроз...»

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«Захід і далі лицемірно заплющує очі на те, як Україна за активної підтримки зарубіжних найманців і ПВК масово здійснює воєнні злочини та порушує права людини».

До Гаврилова запитань не маю. Маю запитання до міжнародної спільноти: доки ще ви слухатимете всіх цих гаврилових, у кращому разі залишаючи зал під час їхніх виступів?

Хто ще не втямили, що Росія безнадійно хвора, і гомеопатія тут не зарадить, ризикують залишитися в історії як розумово відсталі.