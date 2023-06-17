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У Чикаго поховали українського Героя, що загинув під Бахмутом (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Чикаго поховали українського Героя, що загинув під Бахмутом (фото)
Михайло Яворський загинув під Бахмутом, рятуючи життя побратимів
фото: Марія Клімчак/Facebook

Військове командування подало прохання про присвоєння Михайлові Яворському звання Героя України посмертно

15 червня у Чикаго (США) родина і друзі провели в останню дорогу Героя Михайла Яворського, позивний «Чикаго», який віддав своє життя за Україну – загинув у бою під Бахмутом. Про це повідомила кураторка Українського національного музею в Чикаго Марія Клімчак на своїй сторінці у Facebook

«Під Бахмутом рашистська куля обірвала молоде життя воїну, який виносив з поля бою побратимів… і вертався знову», – написала вона.

Похоронна відправа відбулася в церкві святого Йосифа Обручника.

Військовий аташе, який прибув з Вашингтона, повідомив про те, що командування подало на розгляд прохання про присвоєння Михайлові Яворському звання Героя України посмертно.

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фото: Марія Клімчак/Facebook

Михайло Яворський народився на Івано-Франківщини, але згодом переїхав до США, де став американським військовим. Від початку повномасштабної війни Росії проти України він повернувся на Батьківщину і став до її захисту.

Читайте також: Куратор Українського музею Чикаго Марія Климчак: Президент Ющенко кликав нас назад. Добре, що не повернулися…
Теги: США війна смерть Герой України Україна

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