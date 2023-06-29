Головна Країна Політика
search button user button menu button

Майк Пенс пообіцяв підтримувати Україну в героїчній боротьбі проти агресії РФ

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Майк Пенс пообіцяв підтримувати Україну в героїчній боротьбі проти агресії РФ
Майк Пенс і Павло Унгурян

Колишній віцепрезидент США прибув до столиці України

Кандидат у президенти США та колишній віцепрезидент Майк Пенс прибув до Києва. Він відвідав Мощун, Ірпінь і Бучу на Київщині та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

«Приїхати сюди просто як приватна особа, мати нагоду побачити героїзм українських воїнів, які утримували оборону в цих лісах, побачити героїзм людей тут, в Ірпені, які стримували російську армію, побачити сім'ї, чиї будинки були буквально обстріляні в розпал безсовісного і неспровокованого російського вторгнення – це лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати американську рішучу підтримку до наших українських друзів та союзників», – наголосив Пенс.

Також Майк Пенс зустрівся з лідерами християнських церков і волонтерами. Зустріч відбулась в штаб-квартирі однієї з найбільших у світі християнських гуманітарних організацій Samaritan’s Purse (Сумка Самарянина). Представники церков і українських християнських гуманітарних організацій мали можливість обговорити з Пенсом можливості подолання наслідків російської агресії проти України, також співпраці християнських церковних організацій США і українських церков.

Як наголосив народний депутат України VI, VIII скликання, координатор Національного молитовного сніданку, Павло Унгурян, «співпраця з християнами Америки, які також є частиною як Республіканської партії, так і Демократичної партії, для України є вчасною і суттєвою. Вже в перші години та дні війни, представники американських християнських організацій прибували в Україну, щоб на місці зрозуміти нагальні потреби. Вони були одними з перших, хто сотнями тисяч тонн доправляли гуманітарну і військову допомогу українцям. І продовжують це робити. Десятки місій і окремих церков США, різних деномінацій і просто окремі християни зараз допомагають у відновленні зруйнованих міст, шкіл, лікарень. Гуманітарна допомога яку доправляють постраждалим допомагає пережити тяжкі часи». 

Теги: Майк Пенс Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленська поговорила про важливі виклики, які постануть перед Україною після перемоги у війні
Олена Зеленська одягла особливу прикрасу від харківського ювеліра
Сьогодні, 19:03
«Ліниві сирники, чи сирні оладки, називайте цей сніданок як хочете» – написала блогерка
Кулінарна блогерка поділилася рецептом ароматних сирників
22 червня, 10:10
Україна отримає нову допомогу від Штатів на ці кошти
Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що це означає
21 червня, 00:50
У серпні 2022 року росіянин Дугін втратив доньку Дар'ю, яка також займалася пропагандистською діяльністю проти України
Україна оголосила підозру ідеологу путінізму та «русского міра» Дугіну
13 червня, 08:18
Україна може отримати «десятки старих, але справних F-18», які незабаром будуть доступні для експорту
Західні союзники обговорюють можливу відправку Україні винищувачів F-18 разом із F-16 – Politico
8 червня, 15:23
До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни
Чи введе НАТО свої війська в Україну: прогноз МЗС
8 червня, 12:04
Глава УПЦ МП в Україні та російський диктатор Володимир Путін
Ще одна область заборонила Московський патріархат
1 червня, 15:39
Єдиний телемарафон все частіше отримує критику на свою адресу
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
31 травня, 13:30
РФ б'є по Україні з комплексів С-400
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю
31 травня, 06:43

Політика

Банкова назвала умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО
Банкова назвала умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО
Майк Пенс пообіцяв підтримувати Україну в героїчній боротьбі проти агресії РФ
Майк Пенс пообіцяв підтримувати Україну в героїчній боротьбі проти агресії РФ
Прем'єр Іспанії відвідає Україну
Прем'єр Іспанії відвідає Україну
Кандидат у президенти США несподівано відвідав Київ
Кандидат у президенти США несподівано відвідав Київ
Збиття літака МАУ. Україна подає до Міжнародного суду позов проти Ірану
Збиття літака МАУ. Україна подає до Міжнародного суду позов проти Ірану
Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі
Новообрана очільниця АРМА накинулася на журналістів у соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
32K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
13K
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
11K
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9784
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
7124
Скандал на Закарпатті: подружжя ледь не загинуло в готелі, адміністрація спростовує

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту