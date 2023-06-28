Прем'єрка Естонії анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО

Генсек НАТО висловив упевненість у тому, що лідери «прийдуть до єдиної позиції» щодо приєднання України до Альянсу

«Єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО»

Прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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«Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі», – сказала Каллас.

Своєю чергою Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі «прийдуть до єдиної позиції» щодо приєднання України до НАТО.

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«Поки що рано передбачати результати саміту. Зараз йдуть консультації, як відбувається завжди щодо важливих рішень, які нам необхідно ухвалити. Але я абсолютно впевнений, що лідери на саміті прийдуть до єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України щодо членства», – додав генсек.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в ухваленні важливих рішень щодо України союзники по НАТО слід перестати озиратися на Росію, як, наприклад, вступ України до Альянсу.