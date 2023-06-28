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Прем'єрка Естонії анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єрка Естонії анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО
Генсек НАТО висловив упевненість у тому, що лідери «прийдуть до єдиної позиції» щодо приєднання України до Альянсу
фото ілюстративне

«Єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО»

Прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

«Я впевнена, що єдина гарантія безпеки України, яка дійсно працює, – це НАТО. Але я не хочу якось зіпсувати сюрприз саміту у Вільнюсі», – сказала Каллас.

Своєю чергою Столтенберг висловив упевненість у тому, що лідери на зустрічі «прийдуть до єдиної позиції» щодо приєднання України до НАТО.

«Поки що рано передбачати результати саміту. Зараз йдуть консультації, як відбувається завжди щодо важливих рішень, які нам необхідно ухвалити. Але я абсолютно впевнений, що лідери на саміті прийдуть до єдиної позиції щодо того, як відповісти на очікування України щодо членства», – додав генсек.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що в ухваленні важливих рішень щодо України союзники по НАТО слід перестати озиратися на Росію, як, наприклад, вступ України до Альянсу.

Теги: НАТО Естонія Україна

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