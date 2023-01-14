Прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії

Більше тисячі жителів будинку у Дніпрі залишилися без житла

Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів»

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца засудила масований ракетний удар РФ, під час якого уламки ракети впали на територію Молдови.

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«Немає політичного, історичного або морального виправдання вбивствам мирних жителів і атакам на інфраструктуру, яка забезпечує виживання населення», – написала Гавриліца на своїй сторінці у Facebook.

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«Висловлюю глибоке обурення щодо нового масштабного нападу на Україну. Моя підтримка героїчному українському народу та наша підтримка жертв варварських нападів Росії», – додала прем'єр-міністр Молдови.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйновано під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Нагадаємо, станом на 19.40 через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку поранено 60 осіб, серед них 12 – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.