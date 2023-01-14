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Посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра
14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку
фото Валентина Резніченка/Дніпропетровська ОВА

«Додаткова допомога з безпеки продовжує надходити»

США продовжать надавати додаткову допомогу з безпеки Україні для захисту від російської агресії. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Жахливо. Мої думки з постраждалими та з тими, хто докладає так багато зусиль, щоб допомогти. Додаткова допомога з безпеки продовжує надходити, щоб допомогти Україні захиститися», – написала Брінк у твіттері.

Нагадаємо, станом на 19.40 через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку поранено 60 осіб, серед них 12 – діти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

Крім того, внаслідок чергового масованого обстрілу 14 січня, окрім багатоповерхівки у Дніпрі, росіяни влучили і в об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим подекуди були аварійні відключення світла. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням наразі на Харківщині та в Київській області. Глава держави запевнив, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики. Робота триватиме цілодобово.

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Теги: війна росія тероризм США допомога ЗСУ

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