Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Петр Павел наголосив, що Чеська Республіка і союзники по альянсу готові в довгостроковій перспективі підтримувати Україну

Після перемоги у війні проти Росії, Україна повинна стати членом НАТО. Про це заявив президент Чехії Петр Павел і закликав посилити допомогу Києву, передає Ceske Noviny.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я радий, що ми всі розуміємо, що іншого виходу, окрім як підтримати Україну, немає. Альтернативою є успіх Росії, який означатиме для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні», – заявив Павел на пресконференції після зустрічі з Генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Павел додав, що Чеська Республіка і союзники по альянсу готові в довгостроковій перспективі підтримувати Україну на шляху до припинення війни, післявоєнного відновлення й членства в НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел планує найближчим часом відвідати Україну для обговорення з президентом Володимиром Зеленським перспектив контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.