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Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Президент Чехії повідомив, коли Україна стане членом НАТО
фото: ceskenoviny.cz

Петр Павел наголосив, що Чеська Республіка і союзники по альянсу готові в довгостроковій перспективі підтримувати Україну

Після перемоги у війні проти Росії, Україна повинна стати членом НАТО. Про це заявив президент Чехії Петр Павел  і закликав посилити допомогу Києву, передає Ceske Noviny.

«Я радий, що ми всі розуміємо, що іншого виходу, окрім як підтримати Україну, немає. Альтернативою є успіх Росії, який означатиме для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні», – заявив Павел на пресконференції після зустрічі з Генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Павел додав, що Чеська Республіка і союзники по альянсу готові в довгостроковій перспективі підтримувати Україну на шляху до припинення війни, післявоєнного відновлення й членства в НАТО.

Як повідомлялося, президент Чехії Петр Павел планує найближчим часом відвідати Україну для обговорення з президентом Володимиром Зеленським перспектив контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.

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Теги: Україна президент Петр Павел НАТО Чехія

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