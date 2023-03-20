Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу

За його словами, буде дуже складно отримати фінансування для наступного контрнаступу у разі невдачі

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна повинна скористатися можливістю для контрнаступу у цьому році. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

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Петр Павел зазначає, що багато країн та політиків очікують прогресу від України цього року.

«Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.

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Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного», – заявив президент Чехії.

Окрім цього, Петр Павел припускає, що контрнаступ має статися протягом кількох місяців. За його словами, після наступної зими буде складно зберегти належний рівень підтримки.

«Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу», – сказав в інтерв’ю президент Чехії.

Нагадаємо, що нещодавно президент Чехії заявив про намір відвідати Україну.