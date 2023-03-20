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Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Президент Чехії: Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу
фото: interfax.com.ua

За його словами, буде дуже складно отримати фінансування для наступного контрнаступу у разі невдачі

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна повинна скористатися можливістю для контрнаступу у цьому році. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

Петр Павел зазначає, що багато країн та політиків очікують прогресу від України цього року. 

«Я думаю, що Україна матиме лише одну спробу здійснити великий контрнаступ.

Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і зазнає невдачі, буде надзвичайно складно отримати фінансування для наступного», – заявив президент Чехії.

Окрім цього, Петр Павел припускає, що контрнаступ має статися протягом кількох місяців. За його словами, після наступної зими буде складно зберегти належний рівень підтримки.

«Втома від війни – це не тільки виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, але й втома в країнах, які надають допомогу», – сказав в інтерв’ю президент Чехії.

Нагадаємо, що нещодавно президент Чехії заявив про намір відвідати Україну.

Теги: фінансування Україна президент контрнаступ Петр Павел Чехія

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