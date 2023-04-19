Президент Чехії анонсував візит до України

Павел: «Вступ України до НАТО повинен обговорюватись після закінчення війни»

Президент Чехії Петр Павел планує найближчим часом відвідати Україну для обговорення з президентом Володимиром Зеленським перспектив контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною. Про це він заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Павел зауважив, що Північноатлантичний альянс для Чехії є критично важливим аспектом безпеки.

«Я бачу, що НАТО є критично важливим аспектом безпеки моєї країни. Я також радий, що Чехію вважають надійним партнером у часи кризи, і, безсумнівно, ми переживаємо період, ймовірно, найбільшої кризи безпеки в сучасній історії. Однозначно в цьому столітті», – підкреслив він.

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З приводу вступу до НАТО України президент Чехії сказав, що це питання повинно обговорюватись після закінчення війни.

«По-перше, війна повинна закінчитися. І тоді ми можемо почати думати про можливі дати вступу. І навіть попри те, що війна закінчиться, Україні доведеться відновити свою економіку, свою армію, щоб знову стати стабільною країною. Тож потрібен час, знадобиться багато зусиль, і я розумію, що ми вже маємо надати довготривалу підтримку Україні, включаючи відновлення та підготовку до майбутнього членства в НАТО», – додав президент Чехії.

Нагадаємо, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.