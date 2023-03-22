Чи зменшиться підтримка України на Заході? Президент Чехії дав невтішний прогноз

На думку чеського очільника, у 2024 році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати великі та складні воєнні операції

Україна має врахувати, що підтримка Заходу в майбутньому зменшиться. Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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«Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься», – вважає Павел.

Також він згадав про президентські вибори в США у 2024 році та очікувану зосередженість Штатів на внутрішній політиці.

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«Якщо підтримка США зменшиться, підтримка з боку низки європейських країн також зменшиться. Україна має це враховувати», – зауважив чеський лідер.

На його переконання, у наступному році Україна, ймовірно, вже не зможе розпочинати будь-які великі та складні воєнні операції, а тому поточний рік є вирішальним для розвитку нашої країни.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу для контрнаступу, якою повинна скористатися в цьому році.

До слова, чеський президент нещодавно повідомив про намір відвідати Україну.