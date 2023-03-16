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Президент Чорногорії розпустив парламент

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Чорногорії розпустив парламент
фото з відкритих джерел

Після розпуску парламенту вибори можуть бути проведені не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через 100

Президент Чорногорії Міло Джуканович 16 березня розпустив парламент, що є передумовою призначення позачергових парламентських виборів в країні. Депутати упродовж 90 днів не змогли обрати новий уряд. Про це повідомляє портал Vijesti.

Зазначається, що 15 березня опівночі закінчився термін формування уряду, мандат на який був у Міодрага Лекіча. Але Лекіч повідомив, що не зібрав більшості для формування уряду через відстуність одностайної підтримки, зокрема з боку партії прем’єр-міністра Дрітана Абазовича. Нинішньому уряду Абазовича було висловлено недовіру сім місяців тому.

За законодавством Чорногорії, після розпуску парламенту вибори можуть бути проведені не раніше ніж через 60 днів і не пізніше ніж через 100.

Завтра Джуканович має оголосити дату проведення дострокових виборів.

Нагадаємо, у Чорногорії на 19 березня призначено президентські вибори, на яких Джуканович є одним із кандидатів.

Теги: Чорногорія уряд вибори

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