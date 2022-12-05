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Вступ до ЄС: Чорногорія підписала декларацію з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступ до ЄС: Чорногорія підписала декларацію з Україною
фото ілюстративне

Прем’єр Чорногорії: «Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії»

Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи. Про це повідомляє Balkan Insight.

Зазначається, що декларацію підписали прем’єр Чорногорії Дрітан Абазович, який невдовзі складе повноваження, та президент України Володимир Зеленський. Зустріч лідерів перед підписанням відбулася у форматі відеоконференції, на ній був присутній також посол України Олег Герасименко.

«Україна захищає цінності цивілізації, яка вирішила жити у мирі й демократії. Ми сподіваємося на мир і віримо, що він настане. До того, як це станеться, ви можете розраховувати на всебічну підтримку Чорногорії», – зазначив Дрітан Абазович.

Нагадаємо, ще в серпні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Україна майже на 70% виконала свої зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС і усвідомлює необхідність виконання всіх юридичних процедур для членства в Євросоюзі. 

Також раніше Стефанішина висловила думку, що приєднання України до Європейського союзу навряд чи відбудеться до 2024 року

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Теги: Чорногорія війна росія окупанти Україна

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