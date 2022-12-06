Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету

Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала декларацію про євроатлантичну перспективу України

Уряд Чорногорії, 5 грудня, ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги, яка дорівнює 11% військового бюджету країни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Зазначається, що відповідне рішення ухвалили після того, як прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Наразі після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала згадану декларацію. При цьому голова чорногорського уряду підкреслив, що Подґориця повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати.

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«Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію», – констатував Абазович.

Нагадаємо, Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

Раніше парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави.