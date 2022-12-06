Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету

Альона Боженко
glavcom.ua
Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету
Уряд Чорногорії виділив Україні 11% власного військового бюджету
фото ілюстративне

Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала декларацію про євроатлантичну перспективу України

Уряд Чорногорії, 5 грудня, ухвалив рішення про виділення Україні військової допомоги, яка дорівнює 11% військового бюджету країни. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили після того, як прем’єр-міністр Чорногорії Дритан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали у відеоформаті спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Наразі після Бельгії і Чехії Чорногорія стала третьою країною НАТО, яка підписала згадану декларацію. При цьому голова чорногорського уряду підкреслив, що Подґориця повністю підтримує територіальну цілісність України та її право вибирати, в які організації вступати.

«Упевнений, що ця війна завершиться так, що Україна захистить свою територію», – констатував Абазович.

Нагадаємо, Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

Раніше парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави.

Теги: Чорногорія війна гроші Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні партнери продовжують давати зброю для української армії
Зброя для України. Що впливає на обсяги допомоги Україні
2 грудня, 21:01
Країна-терористка Росія не досягне цілі, атакуючи критичну інфраструктуру України
«Рамштайн для енергетики»: президент Франції готує конференцію з допомоги Україні 
2 грудня, 19:59
Болгарія надасть Україні легке стрілецьке озброєння і боєприпаси
Болгарія визначилась з тим, яку саме військову допомогу надаватиме Україні
2 грудня, 20:06

Економіка

Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету
Чорногорія виділила Україні частину свого військового бюджету
Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової
Як проходитиме націоналізація Альфабанку – роз'яснення Банкової
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме повоєнна відбудова України
«Нафтогаз» хоче закупити газ із Норвегії за спеціальними умовами
«Нафтогаз» хоче закупити газ із Норвегії за спеціальними умовами
Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту
Рада ЄС затвердила ліміт цін на російську нафту
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України
Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
111K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
30K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
26K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
25K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту