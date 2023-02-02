Президент Болгарії розпустив парламент

Парламентські вибори призначено на 2 квітня

Сьогодні, 2 лютого, глава Болгарії розпустив Національну асамблею і призначив дострокові парламентські вибори на 2 квітня. Про це пише AP.

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Крім того, призначено тимчасовий уряд перед достроковими виборами, які стануть п’ятими в Болгарії за два роки.

Радев знову призначив 55-річного незалежного політика Галаба Донева, щоб залишитися на чолі тимчасового Кабінету міністрів, поки наступний парламент не обере членів чергового уряду. Цей крок був зроблений після того, як три найбільші політичні групи в глибоко роздробленій Національній асамблеї не змогли знайти спільну мову для життєздатного коаліційного уряду після останніх дострокових виборів, які відбулися в жовтні.

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Розпуск парламенту і призначення нових виборів також означає, що Румен Радев продовжить керувати країною через свій тимчасовий уряд принаймні ще кілька місяців поки не буде створено новий уряд.

Нагадаємо, що раніше «Главком» повідомляв про можливий розпуск парламенту.

Раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією.