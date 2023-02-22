Президент України відкриє онлайн-саміт «Великої сімки»

Заплановано, що президент Зеленський виступить із вітальною промовою до учасників онлайн-саміту «G7»

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у відкритті онлайн-саміту «Великої сімки» (G7), що запланований на 24 лютого. Зробити вітальну промову його запросив секретар кабміну Японії Хірокадзу Мацуно, повідомляють японські ЗМІ.

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«Заплановано, що президент України [Володимир] Зеленський візьме участь на початку зустрічі», – заявив він. Мацуно зазначив, що конфлікт в Україні, санкції проти Росії та допомога Києву стануть головною темою саміту.

Раніше міністри країн G7 пригрозили Росії економічною розплатою за проведення війни в Україні. «Ми беззастережно підтримуємо право України захиститися від агресивної війни Росії та її незаперечне право повернути свою територію», – йдеться у заяві міністрів, які так мотивували рішення країн G7 надати «додатковий економічний тиск на Росію».

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Нагадаємо, країни G7 розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній із Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати Росії товари військового призначення. Неназвані джерела зазначають, що країни G7 хочуть узгодити такий пакет санкцій до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, за інформацією джерел Bloomberg, ці обмеження все ще перебувають на стадії формування, та дії, які вживатимуть держави «Великої сімки», можуть бути різними.