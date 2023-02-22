Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент України відкриє онлайн-саміт «Великої сімки»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент України відкриє онлайн-саміт «Великої сімки»
Кабмін Японії запросив Зеленського взяти участь на початку онлайн-саміту G7
фото:https://aposto.com

Заплановано, що президент Зеленський виступить із вітальною промовою до учасників онлайн-саміту «G7»

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у відкритті онлайн-саміту «Великої сімки» (G7), що запланований на 24 лютого. Зробити вітальну промову його запросив секретар кабміну Японії Хірокадзу Мацуно, повідомляють японські ЗМІ.

«Заплановано, що президент України [Володимир] Зеленський візьме участь на початку зустрічі», – заявив він. Мацуно зазначив, що конфлікт в Україні, санкції проти Росії та допомога Києву стануть головною темою саміту.

Раніше міністри країн G7 пригрозили Росії економічною розплатою за проведення війни в Україні. «Ми беззастережно підтримуємо право України захиститися від агресивної війни Росії та її незаперечне право повернути свою територію», – йдеться у заяві міністрів, які так мотивували рішення країн G7 надати «додатковий економічний тиск на Росію».

Нагадаємо, країни  G7 розглядають можливість запровадження санкцій проти компаній із Китаю, Північної Кореї та Ірану, які можуть надавати Росії товари військового призначення. Неназвані джерела зазначають, що країни G7 хочуть узгодити такий пакет санкцій до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас, за інформацією джерел Bloomberg, ці обмеження все ще перебувають на стадії формування, та дії, які вживатимуть держави «Великої сімки», можуть бути різними.

Читайте також: 

Теги: санкції саміт Володимир Зеленський президент 24 лютого конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9643
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8153
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6978
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6758
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту