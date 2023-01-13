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Судова реформа в Україні: Банкова отримала рекомендації від країн G7 та Євросоюзу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Судова реформа в Україні: Банкова отримала рекомендації від країн G7 та Євросоюзу
Офіс президента отримав рекомендації щодо подальших кроків у судовій реформі
фото з відкритих джерел

Банкова бачить єдність думок щодо вдосконалення роботи Верховного суду та реформи Державної судової адміністрації

Офіс президента Україна отримав рекомендації щодо судової реформи від дипломатичних представників країн G7 та Євросоюзу. Про це повідомляє Офіс президента України.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Офісу, керівники й представники посольств країн «Великої сімки» та Європейського союзу в Україні передали Офісу президента рекомендації щодо подальших кроків у судовій реформі. Це відбулося під час зустрічі із заступником керівника ОП Андрієм Смирновим.

«Особливо приємно бачити єдність наших думок щодо вдосконалення роботи Верховного суду, реформи Державної судової адміністрації», – підкреслив Смирнов.

Рекомендації міжнародних партнерів, які вони висловили на фоні обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП), стосуються продовження реформи з урахуванням розблокування роботи ВРП та перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наступним кроком після оновлення ВРП Смирнов назвав формування служби дисциплінарних інспекторів.

«І тут потрібно подумати, як рухатися в цьому напрямку. Тому що фактично нам все треба починати з нуля, часу небагато, і потрібно або вносити зміни до законодавства, щоб пришвидшити чи оптимізувати процедури добору дисциплінарних інспекторів, або запропонувати інший шлях», – додав заступник керівника ОП.

Водночас говорячи про рекомендації щодо запровадження прозорого конкурсного відбору суддів Конституційного суду України, посилення дисциплінарних процедур та етичних вимог до суддів цієї судової інстанції, заступник керівника Офісу президента наголосив, що багато питань урегульовані в законопроєкті про конституційну процедуру, який поки що не ухвалила Верховна рада.

Теги: Велика сімка судова реформа Україна Офіс президента Європейський союз

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