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Президентка Угорщини у Києві висловилася про Путіна та війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Президентка Угорщини у Києві висловилася про Путіна та війну
Президентка Угорщини сьогодні перебуває з візитом в Україні
скріншот із відео

Лідерка Угорщини заявила, що війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у європейському регіоні

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Києва заявила, що відповідальність російського диктатора Володимира Путіна за війну проти України очевидна. Про це вона сказала під час брифінгу після Міжнародного саміту ініціативи Grain from Ukraine.

«Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна і угорці завжди і у всьому виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами», – заявила вона.

Новак заявила, що в Угорщини є «150 тисяч причин зупинити цю війну і досягти миру».

«150 тисяч причин – це 150 тисяч угорців, які мешкають на Закарпатті на території України. Вже чимало етнічних угорців віддали своє життя за захист України», – додала президентка Угорщини.

Лідерка Угорщини засудила російську агресію та звернула увагу на те, що «війна в Україні є найбільш актуальним і важливим викликом у нашому регіоні».

Новак підкреслила, що сторони мають повернутися за стіл переговорів, «мають бути відкриті дипломатичні канали, а кінцевою метою має бути досягнення справедливого миру».

«2022 рік був роком війни. Давайте сподіватися, що 2023 рік стане роком відбудови та миру», – підкреслила президентка Угорщини.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, президент Угорщини Каталін Новак приїхала в Київ.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив спровокував скандал через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

Терміном «Велика Угорщина» позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Крім того, Орбан 18 листопада знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод.

До відома, від початку повномасштабної російсько-української війни прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти введення антиросійських санкцій. Кожне узгодження чергового пакету обмежень проти РФ зустрічається угорським лідером, з відкритим негативом. 

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Теги: путін росія війна Угорщина

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