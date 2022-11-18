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Як санкції вплинули на економіку РФ: МЗС гостро відповів Угорщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як санкції вплинули на економіку РФ: МЗС гостро відповів Угорщині
Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу
фото: dw.com

Ніколенко: «Санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України»

Українське МЗС відповіло на заяви міністра закордонних справ Угорщини Петер Сіярто про недієвість санкцій проти РФ та оприлюднило цифри, які свідчать про збитки російської економіки.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу і закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

Як пише Magyar Hirlap, Сіярто заявив, що не російська, а європейська економіка рухається до рецесії. «Зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій», – сказав він.

За словами угорського міністра, лідери ЄС, які лобіювали санкції проти РФ мають піти у відставку. «Лідери, які підтримали санкції, повинні виступити і сказати, що саме через них європейська економіка наблизилася до рецесії, і вони повинні піти у відставку. Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі запровадженням санкцій», – заявив Сіярто.

Він додав, що ЄС хоче нових санкцій «щоб якось виправдати власні помилкові рішення, які завдають шкоди, бо сказати, що санкції – це глухий кут, означало б кричати про відповідальність».

У відповідь на заяву Сіярто, речник українського МЗС Олег Ніколенко оприлюднив цифри Ради ЄС, Світового банку та МВФ, які свідчать про збитки російської економіки від санкцій:

  • Падіння ВВП від 5,5 до 9%;
  • Зменшення обсягів торгівлі товарами і послугами на 30-35%;
  • Скорочення експорту нафти до ЄС на 90% до кінця року;
  • Вихід майже 1000 іноземних компаній, які складали 40% ВВП;
  • Інфляція на рівні 22%;
  • Неможливість імпортувати технології та комплектувальні частини;
  • Стрімке скорочення виробництва;
  • Знецінення ринку капіталу.

За словами Ніколенка, заяви про те, що європейські санкції не впливають на економіку Росії, не відповідають дійсності – російська економіка відкотилася на тридцять років назад.

«Як би в Москві або Будапешті не намагалися применшити ефективність рішень Брюсселя, санкції працюють та обмежують можливості РФ фінансувати війну проти України. Так кому слід йти у відставку: тим, хто захищає мир та безпеку в Європі, чи тим, хто розмиває зусилля ЄС із протидії агресії Росії?», – зазначив він.

Нагадаємо, Євросоюз заморозив російські активи на €68 млрд, більшість яких перебувають у Бельгії.

Теги: війна економіка санкції технології Угорщина

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