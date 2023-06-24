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Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти у Ростові

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти у Ростові
Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців
фото: скрін із відео

«Вагнер» вимагає зустрічі  з начальником генштабу РФ та міністром оборони

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що у Ростові взяв під контроль військові об'єкти разом з аеродромом. Про це він сказав у відеозверненні.

«Ми знаходимося в штабі. Під контролем військові об’єкти Ростова, в тому числі аеродром. Проблем ніяких немає», – заявив він.

На іншому відео Пригожин сидить поряд з Юнус-Беком Євкуровим – заступником міністра оборони Російської Федерації та екс-головою Інгушетії. А також із заступником начальника Генштабу РФ Олексієвим. Офіцери намагаються сперечатися з ним, кажуть, що через його дії буде свято у Києві, на що Пригожин відповідає, що він прийшов, щоб припинилася ганьба країни, а «свято у Києві, коли ви кидаєте Червоні Лимани та Ізюми».

«Ще раз, ми сюди приїхали, ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки що їх не буде – ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо на Москву», – додав він.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Теги: росія війна ПВК Вагнера

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