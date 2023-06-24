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Терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни в РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Терорист Гіркін оголосив про початок громадянської війни в РФ
Колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков
фото з відкритих джерел

Деякі пропагандисти вже почали «перевзуватися»

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці взяли під контроль Ростов-на-Дону. На фоні цього російський терорист, військовий злочинець та колишній ватажок «ДНР» Ігор Гіркін-Стрєлков заявив про початок громадянської війни.

«Рано-вранці Пригожин узяв Ростов. Штаб ППО та управління внутрішніх справ у Ростовській області – під його контролем. Веде переговори з Євкуровим та Олексієвим. Погрожує піти на Москву. Вихваляється трьома збитими вертольотами ЗС РФ і обіцяє збивати ще. Перший великий успіх ним здобутий. Тепер чи громадянська війна прямо зараз чи... трохи згодом...», – йдеться в повідомленні.

Також Гіркін заявив про те, що деякі пропагандисти вже почали «перевзуватися». Таке ж, ймовірно, очікує і на чиновників.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях» і входить до міста Ростов-на-Дону, а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер. 

Теги: росія переворот пропаганда війна

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